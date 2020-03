Frontex súhlasil s urýchlenou operáciou grécko-tureckých hraniciach

Varšava 2. marca (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) súhlasila v pondelok s urýchleným zásahom proti prílivu migrantov na grécko-tureckých hraniciach. Informovala o tom agentúra DPA.



Frontex už "zvýšil monitorovaciu kapacitu na gréckych hraniciach a presúva personál z iných operácii, aby urýchlene poskytol pomoc Grécku," píše sa v stanovisku Frontexu.



Grécko požiadalo Frontex o pomoc v noci z nedele na pondelok.



Po tom, ako sa obe strany dohodnú na operačnom pláne, Frontex požiada členské štáty Európskej únie (EÚ) a krajiny schengenského priestoru, aby poskytli príslušníkov pohraničnej stráže a ďalší relevantný personál. Jednotka "rýchlej reakcie" by mala mať 1500 členov.



Členské štáty sú "povinné poskytnúť potrebný personál do piatich dní a potrebné vybavenie do desiatich dní," píše sa ďalej v stanovisku.



Turecko v posledných dňoch umožnilo tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami EÚ. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara migrantom "otvorila dvere", a odkázal EÚ, že "by mala dodržať svoje prísľuby".



Podľa AFP ide zo strany Erdogana o pokus vyvinúť nátlak na EÚ a jej členov, ktorí sú zároveň súčasťou NATO, aby podporili Turecko v prebiehajúcej vojenskej operácii v Sýrii.