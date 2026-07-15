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Frontex: Úrady zaistili falzifikáty a tovar za vyše 17 miliónov eur
Operácia prebiehala od 15. do 26. júna na hraničných priechodoch, v prístavoch, na letiskách a v logistických centrách po celej Európe.
Autor TASR
Varšava 15. júla (TASR) - Európske orgány počas medzinárodnej operácie zameranej proti cezhraničnému organizovanému zločinu zaistili viac než 1,7 milióna kusov falšovaného a nepriznaného tovaru v celkovej hodnote 17,4 milióna eur. Informovala o tom v stredu Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) so sídlom vo Varšave, informuje TASR.
Operácia prebiehala od 15. do 26. júna na hraničných priechodoch, v prístavoch, na letiskách a v logistických centrách po celej Európe. Úrady počas nej zaistili viac ako 1,35 milióna falšovaných výrobkov v hodnote približne 12,2 milióna eur. Išlo napríklad o oblečenie, obuv, hračky, kozmetiku, šperky, hodinky či mobilné telefóny. Medzi predmetmi boli aj výrobky predstavujúce riziko pre zdravie a bezpečnosť vrátane liekov, elektronických cigariet, tabakových výrobkov či elektroniky.
Príslušníci colných a bezpečnostných zložiek zároveň odhalili nelegálny alebo nepriznaný tovar v hodnote viac ako 5,2 milióna eur. Zaistili pohonné látky, cigarety, zlato, hotovosť, stavebný materiál, strelné zbrane a strelivo, ale aj exotické živočíchy či kultúrne artefakty. Počas kontrol zaznamenali aj 51 prípadov odmietnutia vstupu, odhalili desať falošných cestovných dokladov a deväť osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v Európskej únii.
„Obchod s falzifikátmi nie je zločinom bez obetí. Financuje organizované zločinecké siete, poškodzuje legálne podniky, klame spotrebiteľov a môže predstavovať vážne zdravotné i bezpečnostné riziká,“ uviedol zástupca výkonného riaditeľa Frontexu Lars Gerdes.
Operáciu koordinoval Frontex spolu s Bulharskom a Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Zapojili sa do nej orgány z 12 členských štátov EÚ, ako aj zo Srbska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Podporu poskytli aj Interpol a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Operácia prebiehala od 15. do 26. júna na hraničných priechodoch, v prístavoch, na letiskách a v logistických centrách po celej Európe. Úrady počas nej zaistili viac ako 1,35 milióna falšovaných výrobkov v hodnote približne 12,2 milióna eur. Išlo napríklad o oblečenie, obuv, hračky, kozmetiku, šperky, hodinky či mobilné telefóny. Medzi predmetmi boli aj výrobky predstavujúce riziko pre zdravie a bezpečnosť vrátane liekov, elektronických cigariet, tabakových výrobkov či elektroniky.
Príslušníci colných a bezpečnostných zložiek zároveň odhalili nelegálny alebo nepriznaný tovar v hodnote viac ako 5,2 milióna eur. Zaistili pohonné látky, cigarety, zlato, hotovosť, stavebný materiál, strelné zbrane a strelivo, ale aj exotické živočíchy či kultúrne artefakty. Počas kontrol zaznamenali aj 51 prípadov odmietnutia vstupu, odhalili desať falošných cestovných dokladov a deväť osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v Európskej únii.
„Obchod s falzifikátmi nie je zločinom bez obetí. Financuje organizované zločinecké siete, poškodzuje legálne podniky, klame spotrebiteľov a môže predstavovať vážne zdravotné i bezpečnostné riziká,“ uviedol zástupca výkonného riaditeľa Frontexu Lars Gerdes.
Operáciu koordinoval Frontex spolu s Bulharskom a Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Zapojili sa do nej orgány z 12 členských štátov EÚ, ako aj zo Srbska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Podporu poskytli aj Interpol a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).