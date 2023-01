Frontex vlani zaznamenala 330.000 pokusov o nelegálny vstup do EÚ

Brusel 13. januára (TASR) - Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex) v piatok oznámila, že vlani zaznamenala 330.000 pokusov o nelegálny vstup do Európskej únie. Je to najviac od roku 2016. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Takmer polovicu z pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ zaznamenali v regióne Západného Balkánu, uviedla Frontex na základe predbežných dát. Bez ohľadu na tranzitnú trasu 47 percent pokusov tvorili občania Sýrie, Afganistanu a Tuniska. Iba v desiatich percentách prípadov išlo o ženy, dodal Frontex.



Frontex uprednostňuje zhromažďovanie údajov o pokusoch o nelegálne prekročenie hraníc pred počtom ľudí snažiacich sa dostať do EÚ, pretože je často náročné migrantov bez cestovných dokladov identifikovať a niektorí z nich sa navyše mohli snažiť prekročiť hranice viackrát.



Druhou najfrekventovanejšou trasou pre ilegálnych migrantov na vstup do EÚ bola centrálna oblasť Stredozemného mora, ktorá vedie najmä z Líbye a Tuniska do Talianska a na Maltu.



Agentúra Frontex poznamenala, že v štatistikách nie je zahrnutých takmer 13 miliónov utečencov z Ukrajiny.