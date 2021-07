Frontex výrazne zvýši podporu pre Litvu, ktorá čelí náporu migrantov

Helsinki 11. júla (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) oznámila, že v najbližších dňoch "výrazne" zvýši podporu pre Litvu, ktorá čelí čoraz silnejšiemu migračnému tlaku na hraniciach s Bieloruskom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Frontex prisľúbil zintenzívnenie pomoci Litve po sobotňajšom videorozhovore medzi šéfom tejto agentúry EÚ Fabriceom Leggerim a litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.



"Litovská hranica je našou spoločnou vonkajšou hranicou... Sme pripravení zvýšiť našu úroveň podpory a nasadiť (v Litve) viac príslušníkov stáleho zboru (Frontexu) a vybavenia," uviedol vo vyhlásení Fabrice Leggeri.



Operácia Frontexu v Litve odštartovala začiatkom júla za účasti desiatok príslušníkov a hliadkovacích vozidiel. V priebehu budúceho týždňa by sa tieto počty mali zdvojnásobiť, časť z nových posíl - ozbrojených príslušníkov pohraničnej stráže a prekladateľov - dorazila do Litvy už počas tohto víkendu.



Na pomoc Litve bude okrem toho vyslaný hliadkovací vrtuľník z Poľska a rokuje sa aj o vyslaní ďalšieho z Nemecka.



Litva spustila v piatok na hraniciach s Bieloruskom výstavbu bariéry zabraňujúcej vstupu migrantom na svoje územie. Vilnius viní Minsk z toho, že aktívne podporuje príchod nelegálnych migrantov do Európskej únie ako odvetu za uvalenie európskych sankcií na Bielorusko. Ide prevažne o utečencov z Iraku a ďalších krajín Blízkeho východu a Afriky.



Litovská vláda vyhlásila pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým krajina zdieľa 679 kilometrov dlhú hranicu, začiatkom júla núdzový stav. Za posledné dva mesiace prekročilo bielorusko-litovskú hranicu už vyše 1500 ľudí, pričom 900 z nich prišlo od začiatku júla. To je 20-krát viac než počas celého roka 2020.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku májového presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na jeho palube.