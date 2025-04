Frontex vyšetruje Grécko pre údajné porušovanie práv pri migrácii

Atény 9. apríla (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v utorok oznámila, že vyšetruje niekoľko údajných porušení ľudských práv zo strany Grécka pri riešení problému nelegálnej migrácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



„Úrad pre základné práva v súčasnosti preveruje 12 aktívnych správ o závažných incidentoch týkajúcich sa Grécka. Každá z týchto správ sa dôkladne skúma,“ uviedol hovorca Frontexu Chris Borowskii. K incidentom došlo v roku 2024, agentúra neuviedla bližšie podrobnosti.



Borowski dodal, že agentúra v uplynulej dobe posilnila svoj mechanizmus zameraný na podávanie sťažností.



V júni 2023 sa v Stredozemnom mori pri južnom pobreží Grécka potopila loď s migrantmi, pričom nehoda si vyžiadala stovky obetí. Po nešťastí sa ozvala aj kritika na adresu gréckej pobrežnej stráže, že nesprevádzala loď do bezpečného prístavu. Jej predstavitelia uviedli, že niekoľkokrát ponúkli pomoc, posádka ju však odmietla s tým, že chce ísť do Talianska, nie do Grécka. Bez jej súhlasu nechcela stráž loď odtiahnuť, aby na palube nevznikla panika.



V januárovom rozhodnutí označil Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) hromadné vyhosťovanie migrantov Gréckom za systematické.



Grécka vláda odmieta obvinenia a tvrdí, že jej pobrežná stráž zachránila pri nehodách či počas núdze vyše 250.000 migrantov. Trvá na tom, že pobrežná stráž koná v súlade so zákonom a medzinárodnými záväzkami.



Vláda tiež tvrdí, že aktívne bráni nelegálnym prechodom na svoje východné ostrovy, ktoré sú hlavným vstupným bodom nelegálnej migrácie do krajín Európskej únie, ale nevykonáva hromadné deportácie.



Frontex podľa AP málokedy vyjadruje kritiku na adresu krajín, v ktorých pôsobí. Hovorca Frontexu uviedol, že agentúra má v úmysle riešiť údajné porušenia v spolupráci s Gréckom. Každý vyslaný príslušník Frontexu je podľa Borowského povinný nahlasovať prípadné porušenia, pričom tvrdí, že ide o základnú súčasť mandátu.