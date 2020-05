Frontext očakáva po uvoľnení karantény v Turecku prílev migrantov

Brusel 8. mája (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) očakáva nový prílev migrantov do Európy potom, ako Turecko zruší ochranné obmedzenia týkajúce sa pandémie nového koronavírusu. Uviedla v piatok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na interný dokument Frontexu.



Dokument agentúry Frontex z 5. mája tvrdí, že ak sa karanténne obmedzenia v tureckých provinciách Canakkale, Istanbul a Izmir zmiernia, mohlo by opätovne dôjsť k masovým pohybom migrantov smerom na grécko-turecké hranice.



V správe agentúry EÚ, ktorá má na starosti kontrolu hraníc schengenského priestoru, sa zároveň uvádza, že do oblasti okolo rieky Evros bolo vyslaných ďalších 262 policajtov z iných oblastí Grécka. Ide o citlivé miesto z hľadiska migrácie, lebo rieka Evros predstavuje celý úsek pevninskej hranice medzi Gréckom a Tureckom.



Koncom februára a začiatkom marca, ešte v dobe pred vypuknutím pandémie, sa po rozhodnutí Ankary nebrániť migrantom vo vstupe do Grécka, tisíce z nich presunuli na turecko-grécke hranice a pokúšali sa vstúpiť na územie členského štátu EÚ.



Na území Turecka sa nachádzajú v súčasnosti približne štyri milióny utečencov vrátane 3,6 milióna Sýrčanov.