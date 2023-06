Frontmana Rammsteinu Tilla Lindenmanna vyšetruje berlínska prokuratúra

Berlín 14. júna (TASR) — Prokuratúra v nemeckej metropole Berlín začala vyšetrovať frontmana skupiny Rammstein Tilla Lindenmanna v súvislosti s viacerými obvineniami zo sexuálneho napadnutia. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Berlínska prokuratúra začala vyšetrovanie podľa svojej hovorkyne z vlastnej iniciatívy, ako aj "na základe niekoľkých trestných oznámení podaných treťou stranou", teda osobami, ktoré neboli priamymi účastníkmi do údajných deliktov. Bližšie informácie momentálne nie je možné poskytnúť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a ochranu osobných práv zainteresovaných.



V uplynulých dňoch vznieslo obvinenia voči Lindenmannovi - prevažne anonymne - viacero žien. Opisovali situácie, ktoré v minulosti sčasti považovali za desivé. Mladé ženy mali byť na koncertoch skupiny Rammstein cielene vyberané do tzv. nultého radu (row zero), ktorý sa nachádza bezprostredne pod pódium, a následne pozývané na večierky po koncerte. Podľa vyjadrení niektorých žien dochádzalo na takýchto večierkoch aj k sexu.



Fanúšička z írskeho Dublinu v máji skupinu obvinila, že jej na takomto večierku proti jej vôli podali bližšie neurčené omamné látky, v dôsledku čoho si nič nepamätala a následne si na tele našla modriny a podliatiny. Samotný Lindenmann jej mal robiť sexuálne návrhy.



Šesťdesiatročný Lindenmann, ktorý je v súčasnosti s kapelou na európskom turné, obvinenia prostredníctvom dvoch berlínskych právnikov v celom rozsahu odmietol.



Kontroverzná formácia Rammstein vznikla ešte v roku 1994 v Berlíne. Svoj najnovší štúdiový album Zeit, ktorý vyšiel vlani v apríli, nahrala počas lockdownu. Skupina je predstaviteľom hudobného žánru Neue Deutsche Härte, pričom kombinuje industriálny metal a hard rock s prvkami elektroniky.



Lindemann, ktorý je spevákom a výlučným textárom skupiny, pôsobí aj v projekte Lindemann. Vydal tiež tri básnické zbierky: Messer (2002), In stillen Nächten (2013) a 100 Gedichte (2020).