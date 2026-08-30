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Islandská premiérka: Výsledky referenda o EÚ sú víťazstvom demokracie

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Na snímke Kristrún Frostadóttir. Foto: TASR/AP

Lídri krajnej pravice vo Veľkej Británii a vo Francúzsku tento výsledok privítali.

Autor TASR
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Reykjavík 30. augusta (TASR) - Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir v nedeľu vyhlásila, že rozhodnutie občanov odmietnuť obnovenie rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie (EÚ) nebolo „neúspechom“, ale „víťazstvom demokracie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nevnímam to ako neúspech. Považujem to za víťazstvo demokracie. Na hlasovaní o takejto otázke sa zúčastnilo viac než 80 percent obyvateľov krajiny,“ povedala Frostadóttir na tlačovej konferencii.

Potvrdila, že jej „vláda nebude v tomto volebnom období pokračovať v prístupových rokovaniach“ po tom, čo tesná väčšina hlasovala proti obnoveniu prístupových rokovaní s EÚ, ktoré boli pozastavené pred 13 rokmi.

To znamená, že akékoľvek rokovania o pristúpení Islandu sú pozastavené minimálne do roku 2028.

Lídri krajnej pravice vo Veľkej Británii a vo Francúzsku tento výsledok privítali.

V čase, keď niektorí presadzujú väčší federalizmus a presun právomocí na Európsku komisiu, nám toto hlasovanie pripomína, že je možná aj iná Európa – Európa slobodných, suverénnych národov, ktoré dobrovoľne spolupracujú v otázkach spoločného záujmu,“ napísala líderka francúzskeho pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová na platforme X.

Blahoželám Islandu k rozhodnutiu zachovať si nezávislosť,“ napísal na X líder britskej strany Reform UK Nigel Farage.
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