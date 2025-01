OPICE ÚTOČIA: Indickí farmári ich strašia v medveďom kostýme

Lakhnaú 15. januára (TASR) – Frustrovaní farmári zo severu Indie si v snahe ochrániť úrodu pred opicami začali obliekať medvedí kostým. TASR informuje na základe správy denníka New York Post.



Poľnohospodári z indického mesta Dhaurahra v indickom štáte Uttarpradéš ležiacom na severe krajiny začali od decembra na svojich políčkach hliadkovať v kostýme a maske, ktoré vzdialene pripomínajú medveďa pyskatého žijúceho na indickom subkontinente. Príslušníkom tohto druhu mohol byť aj medveď Balú známy z Knihy džunglí britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga.



Dôvodom tohto netradičného riešenia sú opice, ktoré im na políčkach ničia úrodu horčice, cíceru, pšenice a cukrovej trstiny, píše New York Post. Poľnohospodári ho hlásili miestnym úradom, no starosta, úradníci ani pracovníci štátnej ochrany prírody problém neriešili. Zložili sa preto na kostým a vo dne v noci striedavo hliadkujú v teréne, vysvetľujú miestni obyvatelia.



Pomoc poľnohospodárom poskytol národný park Dudhwa. Farmári sa počas školení učia správne techniky zabezpečenia plodín proti opiciam, uviedol jeho riaditeľ Lalit Verma.