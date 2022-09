FSB: Na hranicu Ruska s Gruzínskom dorazil obrnený transportér

Moskva 26. septembra (TASR) - Na sociálnych sieťach v Rusku sa objavili správy, že na hranici s Gruzínskom sa údajne buduje ruský kontrolný post, čo ešte viac posilnilo špekulácie o možnom uzavretí hraníc Ruskej federácie v súvislosti s tzv. čiastočnou mobilizáciou.



Tvrdenie o výstavbe kontrolného postu sa neskôr nepotvrdilo. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) však v pondelok informovala, že na hraničný priechod Verchnij Lars dorazil obrnený transportér s vojakmi ruskej armády.



Podľa FSB, citovanej rozhlasovou stanicou Rádio Sloboda (RFE/RL), transportér je tam len pre prípad, že by sa záložníci podliehajúci v Rusku mobilizácii pokúšali opustiť krajinu bez vybavovania pohraničných formalít.



FSB ubezpečila, že kontrolné stanovište na hranici funguje v obvyklom režime. Neplatia ani žiadne obmedzenia týkajúce sa odchodu mužov vo veku, na ktorý sa vzťahuje mobilizácia.



Po tom, ako šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí najmä však mužov, ktorých by sa mohla týkať mobilizácia.



Keď sa vypredali letenky do krajín, ktoré majú s Moskvou bezvízový styk, alebo sa predávajú na neskoršie termíny, avšak za astronomické sumy, sa veľa Rusov pokúša o prekročenie pozemných hraníc Ruska s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom.



Podľa fotografií zverejňovaných na sociálnych sieťach sa na hraniciach tvoria dlhé kolóny áut. Veľký záujem je aj o prekročenie hranice do Fínska.



Do ruskej armády má byť podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua povolaných 300.000 rezervistov s vojenskou skúsenosťou. Z reakcií na sociálnych sieťach však vyplýva, že v niektorých regiónoch povolávajú aj mužov, ktorým vek či zdravotný stav službu v armáde nedovoľuje alebo aj takých, ktorí vojenskú službu ani neabsolvovali.



Viaceré proopozičné médiá a právnici zverejňujú na svojich weboch rady, ako sa vyhnúť mobilizácii, alebo ako postupovať, ak to nebolo možné.