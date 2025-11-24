< sekcia Zahraničie
FSB na Sibíri zastrelila podozrivých z prípravy sabotáže na železnici
Tlačová služba FSB vo svojom vyhlásení spresnila, že podozriví boli zastrelení pri pokuse o zadržanie.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) smrteľne postrelili dvoch obyvateľov Altajského kraja podozrivých z plánovania útoku na železnici, informovala v pondelok agentúra DPA. K sabotáži malo dôjsť na úseku trate, ktorí vedie do mesta Bijsk, kde sa nachádza niekoľko zbrojárskych tovární.
K incidentu došlo 22. novembra, keď sa podozriví pokúsili nainštalovať medzi stanicami Altajskaja a Bijsk „zariadenie na vykoľajenie vlaku“. Pri pokuse o zadržanie podozriví kládli ozbrojený odpor a boli zneutralizovaní odvetnou paľbou, uviedla FSB.
Podľa FSB boli títo obyvatelia Altajského kraja, ležiaceho na juhu Sibíri, naverbovaní na sabotážne a teroristické činy „zástupcom teroristickej organizácie, a to prostredníctvom platformy Telegram. Za sabotáž mali za to dostať finančnú odmenu. FSB dosala, že muži pri sebe nosili „nelegálne nadobudnuté strelné zbrane“.
Ruská štátna televízia odvysielala zábery FSB z operácie proti údajným páchateľom sabotáže na železničnom moste. Video, ktoré sa nedalo nezávisle overiť, zachytávalo aj telá zabitých.
Po tom, ako Rusko vo februári 2022 rozpútalo vojnu voči Ukrajine, došlo v Rusku k početným prípadom sabotáže na železničných tratiach a inej infraštruktúre, ako aj k cieleným útokom na vojenský personál a podporovateľov vojny.
Informácie, ktoré zverejňuje FSB o údajne odhalených ukrajinských teroristických plánoch alebo sabotážach, nemožno nezávisle overiť, doplnila DPA.
