FSB tvrdí, že britské špeciálne jednotky pôsobia na Ukrajine

Moskva 11. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok uviedla, že na Ukrajine pôsobila britská špeciálna námorná jednotka a pomáhala Kyjevu vykonávať operácie proti ruskej armáde. Britské ministerstvo obrany sa k tomuto tvrdeniu zatiaľ nevyjadrilo. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



FSB tvrdí, že prekazila plán britských špeciálnych jednotiek o vysadenie ukrajinských vojakov na piesočnom útese Tendrivská Kosa v Čiernom mori. Dodala, že zajala dôstojníka ukrajinských námorných špeciálnych síl.



Na ukrajinské špeciálne jednotky pri operácii údajne dohliadala britská špeciálna námorná jednotka Special Boat Service (SBS), uviedla FSB. To podľa nej svedčí "o priamom zapojení Spojeného kráľovstva do konfliktu".



Vojna na Ukrajine vyvolala najväčšiu krízu vo vzťahoch medzi Moskvou a Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že vojenský personál Severoatlantickej aliancie už je prítomný na Ukrajine. Spojené štáty a ich kľúčoví európski spojenci uviedli, že neplánujú vyslať na Ukrajinu pozemné jednotky.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v marci povedal, že vyslanie západných vojsk na Ukrajinu by sa nemalo vylúčiť, no momentálna situácia si to podľa neho nevyžaduje.



SBS sú špeciálne jednotky britských námorných síl. Za uplynulých 70 rokov pôsobili napríklad v kórejskej vojne či vojne o Falklandy.