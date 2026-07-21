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FSB tvrdí, že zabila ukrajinského agenta pokúšajúceho sa o sabotáž
Muž na príslušníkov FSB (ruská Federálna bezpečnostná služba) údajne začal strieľať, predtým než sa ho pokúsili zatknúť, a počas prestrelky bol zabitý.
Autor TASR
Moskva 21. júla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v utorok informovala, že jej zložky odhalili a zabili spolupracovníka ukrajinskej vojenskej tajnej služby (HUR), ktorý sa chystal spáchať teroristické a sabotážne činy. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Muž narodený v roku 1966 na sovietskej Ukrajine sa vraj zaujímal o železničnú trať, ktorá obsluhuje významný regionálny energetický komplex v ruskom Uralskom federálnom okruhu. Podľa FSB mal v úmysle nastražiť tam výbušné zariadenie. Podomácky vyrobenú výbušninu ukryl v budove v meste Ťumeň východne od Jekaterinburgu.
Muž na príslušníkov FSB údajne začal strieľať, predtým než sa ho pokúsili zatknúť, a počas prestrelky bol zabitý.
Od začiatku vojny na Ukrajine už v Rusku došlo k mnohým sabotážnym akciám zameraným na železnice a ďalšiu infraštruktúru, ako aj k útokom na vojakov alebo podporovateľov vojny. Ruské úrady z nich pravidelne obviňujú ukrajinské tajné služby.
Muž narodený v roku 1966 na sovietskej Ukrajine sa vraj zaujímal o železničnú trať, ktorá obsluhuje významný regionálny energetický komplex v ruskom Uralskom federálnom okruhu. Podľa FSB mal v úmysle nastražiť tam výbušné zariadenie. Podomácky vyrobenú výbušninu ukryl v budove v meste Ťumeň východne od Jekaterinburgu.
Muž na príslušníkov FSB údajne začal strieľať, predtým než sa ho pokúsili zatknúť, a počas prestrelky bol zabitý.
Od začiatku vojny na Ukrajine už v Rusku došlo k mnohým sabotážnym akciám zameraným na železnice a ďalšiu infraštruktúru, ako aj k útokom na vojakov alebo podporovateľov vojny. Ruské úrady z nich pravidelne obviňujú ukrajinské tajné služby.