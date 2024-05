FSB: Útok pri Moskve organizovala odnož IS, ale podiel má i Ukrajina

Moskva 24. mája (TASR) - Riaditeľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov tvrdí, že medzi nedávnym teroristickým útokom v komplexe Crocus City Hall pri Moskve a ukrajinskou vojenskou rozviedkou je priama súvislosť, informuje TASR podľa agentúry Reuters a britskej stanice BBC.



BBC upozornila, že Bortnikov opäť zopakoval predchádzajúce ničím nepodložené tvrdenia ruského vedenia, že do útoku pri Moskve bola zapojená aj ukrajinská vojenská rozviedka. Ukrajina, ako aj predstavitelia západných štátov, podobné obvinenia Moskvy rozhodne odmietajú.



Okrem toho Bortnikov oznámil, že v súvislosti s útokom bolo zadržaných viac ako 20 podozrivých vrátane vykonávateľov útoku a ich komplicov. Dodal, že ich konanie koordinovali militanti afganskej vetvy teroristickej organizácie Islamský štát - Vilaját Chorásán - pôsobiacej v zóne medzi Afganistanom a Pakistanom.



"Vyšetrovanie pokračuje, ale už teraz môžeme s istotou povedať, že ukrajinská vojenská rozviedka priamo súvisí s týmto útokom," zdôraznil Bortnikov.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že jedným z cieľov objednávateľov tohto teroristického útoku bolo poškodiť vzťahy v rámci SNŠ zneužitím "náboženských a etnických faktorov". Viacerí zo zadržaných podozrivých vrátane priamych vykonávateľov útoku sú totiž Tadžici. V reakcii na útok v Crocus City Hall ruská polícia evidovala viacero útokov na pracovných migrantov zo Strednej Ázie.



Riaditeľ FSB vo svojom príhovore na zasadnutí rady riaditeľov bezpečnostných a tajných služieb krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Biškeku podotkol, že vyšetrovanie útoku v Crocus City Hall sa uskutočnilo aj za účasti spravodajských služieb a orgánov činných v trestnom konaní Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu.



K útoku v kultúrno-zábavnom komplexe Crocus City Hall došlo 22. marca pred koncertom ruskej rockovej skupiny Piknik. Do objektu vtedy vtrhlo niekoľko ozbrojených mužov, ktorí spustili paľbu do návštevníkov a zamestnancov. V budove vypukol požiar. Obeťami teroristického útoku sa stalo 144 ľudí.