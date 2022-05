Federálna bezpečnostná služba vyvracala „fámy“ o Putinovej chorobe

Londýn 13. mája (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) rozoslala svojim regionálnym pobočkám obežník, v ktorom sa pokúšala vyvrátiť fámy o údajnom smrteľnom ochorení šéfa Kremľa Vladimira Putina. Obežník mal však údajne opačný efekt a mnohí regionálni riaditelia FSB na jeho základne dospeli k presvedčeniu, že Putin skutočne trpí vážnou chorobou.



TASR správu prevzala v piatok z webu televízie Sky News, ktorá pripomenula, že neoverené špekulácie o Putinovom zdraví sa objavujú už niekoľko rokov, ale zintenzívnili sa po tom, ako nariadil vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Americký časopis pre globálne otázky New Lines napísal, že ústredné vedenie FSB nedávno rozoslalo riaditeľom všetkých svojich pobočiek po celom Rusku "prísne tajný obežník". Podľa Christa Grozeva z investigatívneho servera Bellingcat ich touto formou vyzvalo, aby "neverili fámam o prezidentovej smrteľnej chorobe".



"Riaditelia boli ďalej inštruovaní, aby vyvracali fámy takéhoto druhu, ktoré by sa mohli šíriť v regionálnych pobočkách FSB," uvádza Grozev, šéf investigatívneho oddelenia Bellingcatu.



Citoval pritom nemenovaný zdroj z jednej z regionálnych centrál FSB, ktorý tento obežník čítal — podľa neho však mala táto bezprecedentná výzva úplne opačný efekt. Väčšina funkcionárov FSB podľa neho naopak uverila, že Putin skutočne trpí nejakou vážnou chorobou, keď to vedenie agentúry malo potrebu takto popierať.



Magazín New Lines okrem toho získal zvukovú nahrávku, na ktorej nemenovaný oligarcha blízky Kremľu hovorí o tom, že ruský prezident je "veľmi chorý" a trpí "rakovinou krvi". O aké konkrétne nádorové ochorenie krvi by malo ísť, však neuviedol.



Časopis si vo svojom článku všíma aj viditeľné prejavy údajnej choroby Vladimira Putina vrátane náznakov krívania počas pondelkovej slávnostnej vojenskej prehliadke v Moskve. Viaceré médiá si tiež všimli, že počas prehliadky kašľal a mal nohy - napriek nie príliš chladnému počasiu - prikryté hrubou dekou.



New Lines tiež poukazuje na to, že Putinova tvár sa v poslednej dobe zmenila a v súčasnosti vyzerá akoby opuchnutá, čo by mohol byť aj dôsledok liečby nejakého ochorenia. Viaceré svetové médiá predtým dávali Putinov zmenený zovňajšok do možného súvisu s aplikáciou botoxu proti vráskam.



"Putin vždy vyzeral veľmi zdravo s mierne vyziabnutým zovňajškom. Ale v priebehu niekoľkých ostatných rokov sa zdá, že sa zaguľatil v oblasti tváre a krku," uviedol Ashley Grossman, profesor endokrinológie z Oxfordskej univerzity.



Podľa jeho by takéto zmeny mohli poukazovať na užívanie steroidov, teda látok, ktoré sa aplikujú aj v onkologickej liečbe.



Sky News však poukazuje na to, že takéto tvrdenia o Putinovom zdravotnom stave nie je možné nijako overiť. Šírenie podobných fám by však podľa časopisu New Lines mohlo prospievať tým kruhom v Rusku, ktoré by si mohli želať odstavenie Putina od politickej moci.



Viaceré západné médiá v poslednej dobe zverejnili neoverené správy, že Putin by mohol pre rakovinové ochorenie podstúpiť operáciu a moc by mohol dočasne odovzdať inému vysoko postavenému predstaviteľovi. Údajne by to mohol byť Nikolaj Patrušev, tajomník vplyvnej Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý riaditeľ FSB, uvádza denník Daily Mail.