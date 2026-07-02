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FSB zadržala na Kryme dvoch Rusov pracujúcich pre Ukrajinu
Za plnenie úloh dostával podľa vlastných slov od 10.000 do 20.000 rubľov (približne 110 až 220 eur).
Autor TASR
Moskva 2. júla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala na anektovanom Kryme dvoch ruských občanov, údajných spolupracovníkov ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorí zhromažďovali informácie o rozmiestnení ruských ozbrojených síl na polostrove a o pohybe vlakov. Vo štvrtok to oznámilo Centrum pre styk s verejnosťou FSB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Na území Krymskej republiky boli zadržaní ruskí občania narodení v rokoch 1968 a 1986 spolupracujúci s ukrajinskými tajnými službami s cieľom podkopať ekonomickú bezpečnosť a obranyschopnosť Ruskej federácie,“ hovorí sa vo vyhlásení FSB.
Podľa FSB podozriví boli agentmi Hlavného spravodajského riaditeľstva (HUR) ukrajinského ministerstva obrany, ktorí zhromažďovali a prostredníctvom sociálnej siete Telegram odovzdávali svojmu kontaktu informácie týkajúce sa umiestnenia objektov ruských ozbrojených síl a kritickej infraštruktúry na Krymskom polostrove, ako aj o pohybe vlakov cez Krymský most, spresnila agentúra TASS.
Na základe informácií ruskej bezpečnostnej služby od svojho kontaktu dostali prostredníctvom skrytej schránky aj veci potrebné na zhotovenie výbušného zariadenia obsahujúceho viac ako tri kilogramy trhaviny, ktoré boli zaistené pri zadržaní.
Jeden zo zadržaných sa vo zverejnenom videu priznal, že v roku 2024 ho prostredníctvom aplikácie Messenger naverboval pracovník HUR, ktorý sa predstavil ako Sergej (po ukrajinsky Serhij). Ďalej podrobne popísal, aké činnosti vykonával, vrátane fotografovania objektov ruského ministerstva obrany a Krymského mosta, pričom fotografie odovzdával svojmu kontaktu.
Za plnenie úloh dostával podľa vlastných slov od 10.000 do 20.000 rubľov (približne 110 až 220 eur). Ďalej uviedol, že v júni 2024 ho kontakt oslovil, aby získal ďalších spolupracovníkov, ktorí by pomáhali ukrajinským tajným službám. Vyšetrovací odbor FSB pre Krym a Sevastopol začal voči zadržaným osobám, ktoré boli vzaté do väzby, trestné konanie, poznamenala agentúra TASS.
FSB súčasne opäť upozornila občanov na to, že ukrajinské tajné služby prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a aplikácií ako Telegram a WhatsApp aktívne vyhľadávajú potenciálnych páchateľov nezákonných činov.
Moskva od rozpútania vojny na Ukrajine vo februári 2022 zadržala desiatky vlastných občanov a obvinila ich z plánovania sabotážnych útokov alebo poskytovania citlivých informácií ukrajinskej armáde alebo ukrajinským bezpečnostným zložkám.
Informácie o zadržaní agentov pracujúcich pre Rusko sa objavujú aj z Ukrajiny. Naposledy to bolo pred niekoľkými dňami, keď Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala v Odese údajného agenta FSB, ktorý podľa vyšetrovateľov zhromažďoval informácie o rozmiestnení ukrajinských jednotiek v oblasti. Tieto údaje poskytoval Rusku, ktoré na ich základe plánovalo raketové a dronové útoky.
Ukrajinské orgány na jar napríklad zadržali údajného agenta ruskej vojenskej rozviedky (GRU), ktorý pôsobil v ukrajinskej pohraničnej stráži. Počas služobných ciest v Kyjevskej a Černihivskej oblasti podľa nich zaznamenával pozície ukrajinských radarov a systémov protivzdušnej obrany.
„Na území Krymskej republiky boli zadržaní ruskí občania narodení v rokoch 1968 a 1986 spolupracujúci s ukrajinskými tajnými službami s cieľom podkopať ekonomickú bezpečnosť a obranyschopnosť Ruskej federácie,“ hovorí sa vo vyhlásení FSB.
Podľa FSB podozriví boli agentmi Hlavného spravodajského riaditeľstva (HUR) ukrajinského ministerstva obrany, ktorí zhromažďovali a prostredníctvom sociálnej siete Telegram odovzdávali svojmu kontaktu informácie týkajúce sa umiestnenia objektov ruských ozbrojených síl a kritickej infraštruktúry na Krymskom polostrove, ako aj o pohybe vlakov cez Krymský most, spresnila agentúra TASS.
Na základe informácií ruskej bezpečnostnej služby od svojho kontaktu dostali prostredníctvom skrytej schránky aj veci potrebné na zhotovenie výbušného zariadenia obsahujúceho viac ako tri kilogramy trhaviny, ktoré boli zaistené pri zadržaní.
Jeden zo zadržaných sa vo zverejnenom videu priznal, že v roku 2024 ho prostredníctvom aplikácie Messenger naverboval pracovník HUR, ktorý sa predstavil ako Sergej (po ukrajinsky Serhij). Ďalej podrobne popísal, aké činnosti vykonával, vrátane fotografovania objektov ruského ministerstva obrany a Krymského mosta, pričom fotografie odovzdával svojmu kontaktu.
Za plnenie úloh dostával podľa vlastných slov od 10.000 do 20.000 rubľov (približne 110 až 220 eur). Ďalej uviedol, že v júni 2024 ho kontakt oslovil, aby získal ďalších spolupracovníkov, ktorí by pomáhali ukrajinským tajným službám. Vyšetrovací odbor FSB pre Krym a Sevastopol začal voči zadržaným osobám, ktoré boli vzaté do väzby, trestné konanie, poznamenala agentúra TASS.
FSB súčasne opäť upozornila občanov na to, že ukrajinské tajné služby prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a aplikácií ako Telegram a WhatsApp aktívne vyhľadávajú potenciálnych páchateľov nezákonných činov.
Moskva od rozpútania vojny na Ukrajine vo februári 2022 zadržala desiatky vlastných občanov a obvinila ich z plánovania sabotážnych útokov alebo poskytovania citlivých informácií ukrajinskej armáde alebo ukrajinským bezpečnostným zložkám.
Informácie o zadržaní agentov pracujúcich pre Rusko sa objavujú aj z Ukrajiny. Naposledy to bolo pred niekoľkými dňami, keď Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala v Odese údajného agenta FSB, ktorý podľa vyšetrovateľov zhromažďoval informácie o rozmiestnení ukrajinských jednotiek v oblasti. Tieto údaje poskytoval Rusku, ktoré na ich základe plánovalo raketové a dronové útoky.
Ukrajinské orgány na jar napríklad zadržali údajného agenta ruskej vojenskej rozviedky (GRU), ktorý pôsobil v ukrajinskej pohraničnej stráži. Počas služobných ciest v Kyjevskej a Černihivskej oblasti podľa nich zaznamenával pozície ukrajinských radarov a systémov protivzdušnej obrany.