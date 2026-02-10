< sekcia Zahraničie
FSB zatkla tretiu osobu podozrivú z plánovania atentátu na generála
FSB uviedla, že v sobotu bol v Spojených arabských emirátoch zatknutý aj podozrivý strelec, ruský občan ukrajinského pôvodu Ľubomir Korba.
Autor TASR
Moskva 10. februára (TASR) - Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, ktorý bol zranený pri pokuse o atentát 6. februára, je v stabilizovanom stave. Pre agentúru TASS to uviedol zdroj zo zdravotníctva, píše TASR.
„Stav generála Alexejeva sa nezmenil; zostáva stabilizovaný,“ uviedol zdroj. Je pri vedomí, ale v kritickom stave, informovali médiá.
Alexejev je zástupca veliteľa ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU). Strieľalo sa v obytnom dome na Volokolamskom šose (ceste) na severozápade Moskvy, kde býva.
Ruská bezpečnostná služba (FSB) v utorok oznámila, že zatkla tretieho muža podozrivého z účasti na pokuse o atentát. Identifikovala ho ako Pavla Vasina, 44-ročného syna Viktora Vasina, ktorý bol zatknutý v Moskve krátko po streľbe, uviedol web The Moscow Times.
FSB uviedla, že v sobotu bol v Spojených arabských emirátoch zatknutý aj podozrivý strelec, ruský občan ukrajinského pôvodu Ľubomir Korba, ktorý bol vydaný do Ruska.
Štvrtá podozrivá osoba identifikovaná ako Zinajda Serebrickaja údajne utiekla na Ukrajinu. Ruská polícia vydala na ňu zatykač.
Pavel Vasin údajne poskytol svojmu otcovi a útočníkovi „vozidlá, ktoré sa používali na fyzické sledovanie a na vyzdvihovanie zbraní zo skrytého skladu“. Na videu z výsluchu na FSB opisuje, ako ho Korba v septembri minulého roka naverboval pre ukrajinskú bezpečnostnú službu SBU.
„Plnil som Korbove úlohy týkajúce sa vybavenia a vozil som ho, kam mi povedal,“ povedal Vasin vo videu.
Začiatkom tohto týždňa FSB tvrdila, že Pavel Vasin má poľské občianstvo a bol zapojený do náboru svojho otca s pomocou poľských spravodajských služieb. Šéf poľskej vojenskej kontrarozviedky brigádny generál Jaroslaw Strožyk obvinenie odmietol ako „typickú dezinformáciu“ Moskvy.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti so streľbou obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát. „Tento teroristický čin opäť potvrdil, že režim (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského je odhodlaný neustále provokovať s cieľom narušiť priebeh rokovaní,“ vyhlásil v piatok Lavrov.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poprel zapojenie Kyjeva do incidentu a naznačil, že bol výsledkom „vnútorných ruských bojov“.
