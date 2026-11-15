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FSB zverejnila údajné správy zadržaných „špiónov“ v Kaliningrade
Oficiálne tiež varovala siedmich poľských občanov a troch ruských pred porušovaním Trestného zákona Ruskej federácie.
Autor TASR
Moskva 15. novembra (TASR) - Správy v poľštine, ktoré zverejnila ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) spolu s oznámením o zadržaní údajných poľských špiónov v Kaliningradskej oblasti, vyvolávajú pochybnosti. Použité formulácie pôsobia akoby ich nepísali skutoční Poliaci, informoval spravodajský portál Agentstvo, píše TASR.
FSB 11. novembra oznámila, že v Kaliningradskej oblasti pôsobila poľská „špionážna sieť“ a zadržala dvoch jej „agentov“.
Oficiálne tiež varovala siedmich poľských občanov a troch ruských pred porušovaním Trestného zákona Ruskej federácie. „Týmto poľským občanom bol na dlhé obdobie zakázaný vstup do našej krajiny,“ uviedla FSB.
Ruské úrady tvrdia, že zhromažďovali informácie o ruskom vojenskom personáli a zariadeniach ministerstva obrany v ruskej exkláve pri Baltskom mori medzi Litvou a Poľskom. Dve vyhlásenia z krajského súdu v Kaliningrade potvrdzujú, že obaja zadržaní sú poľskými občanmi. Jeden bol zadržaný 30. júla, druhý 28. októbra.
FSB zverejnila časť komunikácie cez WhatsApp medzi „agentom poľskej spravodajskej služby a jeho kumpánom“ o vzhľade, veku a hodnosti dôstojníka pracujúceho na hranici.
Účet KrzysiekWSK na sieti X upozornil, že údajní špióni si písali „čudnou” poľštinou, akú by nepoužívali rodení Poliaci. To pre Agenstvo potvrdili aj ďalšie dva zdroje, pre ktoré je poľština materinský jazyk.
Upozornili napríklad na slovné spojenie „robić rozmowy“, ktoré v poľštine nie je prirodzené a rodení Poliaci ho nepoužívajú. Namiesto správneho „na granicy“ (na hranici) je použité v správach „na granice“, namiesto „na pewno“ (určite) sa objavuje nesprávne „napiewnie“ a namiesto „po powrocie“ (po návrate) výraz „na powrocie“.
„Nie, neznie to ako rodná poľština. Vyzerá to ako preklad, najmä tie zelené texty. Biele texty znejú prirodzenejšie,“ povedal pre Agentstvo jeden z poľsky hovoriacich zdrojov s odkazom na fotografiu displeja mobilu s údajnou komunikáciu „špiónov“.
FSB 11. novembra oznámila, že v Kaliningradskej oblasti pôsobila poľská „špionážna sieť“ a zadržala dvoch jej „agentov“.
Oficiálne tiež varovala siedmich poľských občanov a troch ruských pred porušovaním Trestného zákona Ruskej federácie. „Týmto poľským občanom bol na dlhé obdobie zakázaný vstup do našej krajiny,“ uviedla FSB.
Ruské úrady tvrdia, že zhromažďovali informácie o ruskom vojenskom personáli a zariadeniach ministerstva obrany v ruskej exkláve pri Baltskom mori medzi Litvou a Poľskom. Dve vyhlásenia z krajského súdu v Kaliningrade potvrdzujú, že obaja zadržaní sú poľskými občanmi. Jeden bol zadržaný 30. júla, druhý 28. októbra.
FSB zverejnila časť komunikácie cez WhatsApp medzi „agentom poľskej spravodajskej služby a jeho kumpánom“ o vzhľade, veku a hodnosti dôstojníka pracujúceho na hranici.
Účet KrzysiekWSK na sieti X upozornil, že údajní špióni si písali „čudnou” poľštinou, akú by nepoužívali rodení Poliaci. To pre Agenstvo potvrdili aj ďalšie dva zdroje, pre ktoré je poľština materinský jazyk.
Upozornili napríklad na slovné spojenie „robić rozmowy“, ktoré v poľštine nie je prirodzené a rodení Poliaci ho nepoužívajú. Namiesto správneho „na granicy“ (na hranici) je použité v správach „na granice“, namiesto „na pewno“ (určite) sa objavuje nesprávne „napiewnie“ a namiesto „po powrocie“ (po návrate) výraz „na powrocie“.
„Nie, neznie to ako rodná poľština. Vyzerá to ako preklad, najmä tie zelené texty. Biele texty znejú prirodzenejšie,“ povedal pre Agentstvo jeden z poľsky hovoriacich zdrojov s odkazom na fotografiu displeja mobilu s údajnou komunikáciu „špiónov“.