FT: Blair chce zohrávať kľúčovú úlohu v Gaze v mierovom pláne Trumpa
Blair diskutuje o povojnových plánoch so šéfom Bieleho domu.
Autor TASR
Londýn 26. septembra (TASR) — Bývalý britský premiér Tony Blair má záujem zohrávať úlohu pri správe Pásma Gazy po vojne v rámci mierového plánu, ktorý pripravuje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre denník Financial Times (FT) to uviedli informované zdroje, píše TASR.
Blair diskutuje o povojnových plánoch so šéfom Bieleho domu, ktorý tento týždeň na stretnutí s lídrami arabských a islamských štátov predstavil 21-bodový mierový plán pre Blízky východ a Pásmo Gazy. Tento návrh podľa FT zahŕňa zriadenie palestínskeho výboru na správu vojnou zničeného Pásma Gazy, ktorý by bol pod dohľadom medzinárodnej dozornej rady.
Jeden zo zdrojov uviedol, že Blair by chcel byť v spomínanej dozornej rade. Ďalší tvrdí, že bývalého britského premiéra navrhli za predsedu orgánu nazvaného Medzinárodný prechodný úrad pre Gazu. Blairova kancelária sa podľa FT odmietla k tejto záležitosti vyjadriť.
Blair, ktorý bol v minulosti aj vyslancom blízkovýchodného kvarteta, už niekoľko mesiacov samostatne presadzuje plán na zriadenie medzinárodného poručníctva, ktoré by spravovalo Pásmo Gazy po skončení už takmer dva roky prebiehajúcej vojenskej operácie Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. V auguste navštívil Biely dom, kde s americkými predstaviteľmi diskutoval o budúcnosti palestínskej enklávy.
FT informuje, že európske a arabské štáty sa postavili proti myšlienke medzinárodného poručníctva, keďže sa domnievajú, že by odsunulo Palestínčanov na okraj a pre obyvateľov Pásma Gazy by nemalo legitimitu. Toto palestínske územie by podľa nich mal spravovať výbor palestínskych technokratov, ktorý by schválila Palestínska samospráva.
Zdroj oboznámený s diskusiami o možnej úlohe Blaira uviedol, že Spojené štáty chcú, aby zohral určitú úlohu v prechodnom usporiadaní v Pásme Gazy.
Agentúra Reuters pripomína, že FT ešte v júli informoval, že Inštitút Tonyho Blaira pre globálnu zmenu sa podieľal na vypracovaní povojnového plánu pre Pásmo Gazy. Nezisková organizácia uviedla, že rozhovory s rozličnými skupinami o povojnovej Gaze nezahŕňali myšlienku nedobrovoľného presunu ľudí z tejto oblasti. Nepočíta s tým ani Trumpov návrh.
