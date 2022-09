Británia minie v roku 2023 najmenej 2,62 miliardy eur na Ukrajinu

Londýn 20. septembra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová oznámi tento týždeň svetovým lídrom, že Spojené kráľovstvo na budúci rok minie alebo aj prekročí sumu 2,3 miliardy libier (2,62 miliardy eur) určenú pre Ukrajinu. Londýn túto pomoc v roku 2022 sľúbil Kyjevu, aby sa mohol brániť proti ruskej vojenskej okupácii. V utorok o tom informoval britský denník Financial Times (FT), na ktorý sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Správa Financial Times ukazuje, že britská politika sa po pohrebe kráľovnej Alžbety II., vracia na "hlavné javisko" svetového diania, píše Reuters. Premiérka Trussová zároveň odlieta na svoj prvý veľký summit do New Yorku, kde sa začína všeobecná rozprava 77. Valného zhromaždenia OSN, ktoré bude trvať do 26. septembra.