Lídri Bukureštskej deviatky sa zídu na jednodňovom summite v Rige

Riga 11. júna (TASR) - Diplomati z Bukureštskej deviatky (B9), skupiny združujúcej štáty strednej a východnej Európy, údajne rokujú o možnosti vylúčiť Maďarsko z budúcich rokovaní. S odvolaním sa na nemenované zdroje to v utorok napísal denník The Financial Times (FT), uvádza TASR.



Zoskupenie B9 vzniklo v roku 2015 a v súčasnosti zahŕňa Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko - krajiny, ktoré boli kedysi súčasťou sféry sovietskeho vplyvu, ale dnes patria do Severoatlantickej únie (NATO) a Európskej únie (EÚ).



Denník FT pripomína, že Maďarsko na nedávnych stretnutiach B9 vetovalo spoločné závery súvisiace so zvýšením pomoci Ukrajine, ako aj akékoľvek kroky zo strany NATO s cieľom posilniť vojenskú podporu Kyjeva alebo urýchliť jeho snahy stať sa členom Aliancie.



Lídri Bukureštskej deviatky sa v utorok zídu na jednodňovom summite v Rige. Podľa zdrojov Budapešť opäť odmieta podporiť návrh spoločného vyhlásenia.



Jeden z nemenovaných zdrojov povedal, že rokovania o vylúčení Maďarska "sú veľmi vážne", a dodal, že v takom formáte, v akom sa zasadá v utorok, je to pravdepodobne naposledy.



Ďalší zdroj opísal diskusie na nedávnych stretnutiach ako náročné a vyjadril presvedčenie, že bude ťažké zorganizovať budúce stretnutia, ak nedôjde k posunu k väčšej spolupráci.



Na výročnom summite B9 sa zvyčajne zúčastňujú prezidenti štátov. Maďarsko aj Slovensko sú však na summite v Rige zastúpené iba na úrovni veľvyslancov. O neúčasti maďarského prezidenta Tamása Sulyoka informovala v noci na utorok kancelária lotyšskej hlavy štátu Edgarsa Rinkevičsa.