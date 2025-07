Časť Zelenského poslancov sa vraj bojí pomsty protikorupčných úradov

Kyjev 25. júla (TASR) - Desiatky poslancov za vládnu stranu Sluha národa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského možno nezahlasujú za jeho návrh zákona, ktorý má vrátiť nezávislosť protikorupčných úradom. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom v piatok informoval denník Financial Times. Odmietavý postoj k legislatíve majú podľa neho pre obavy z pomsty prokurátorov. Niekoľkí poslanci údajne zvažujú radšej vzdať sa mandátu, než aby návrh podporili, píše TASR.



Zelenskyj podpísal v utorok večer kontroverzný zákon, ktorý výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov. Legislatívu krátko predtým narýchlo schválil parlament, a to aj napriek rozsiahlej kritike zo strany mimovládnych organizácií, ľudskoprávnych skupín či EÚ.



Zákon sa týka ukrajinského Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP), ktoré takto prechádzajú priamo pod dohľad generálneho prokurátora vymenúvaného prezidentom.



Zelenskyj však po verejných protestoch a kritike zo zahraničia vo štvrtok oznámil, že schválil znenie prezidentského návrhu zákona, ktorý predloží parlamentu s cieľom zaručiť nezávislosť protikorupčných úradov i ochranu pred ruským vplyvom.



Podľa troch osôb z okolia Zelenského až 70 z celkovo 254 poslancov za jeho stranu vyjadrilo nespokojnosť s prezidentským návrhom zákona. Parlament by o ňom mal rokovať 31. júla, avšak vzhľadom na odmietavý postoj a pochybnosti o podpore zo strany poslancov Sluhu národa sa môže podľa FT stať, že sa rozprava odloží alebo sa bude hlasovať v čase, keď na schválenie zákona nebude dostatok poslancov.



„Ľudia sa boja, že budú neprávom stíhaní z pomsty,“ citoval britský denník jedného z vysokopostavených činiteľov Zelenského parlamentnej frakcie.



Strach z odplaty protikorupčných úradov podľa neho i ďalšieho nemenovaného predstaviteľa nadobudli po zverejnení rozhovoru so šéfom SAP Olexandrom Klymenkom. Ten pre verejnoprávnu televíziu Suspilne vo štvrtok povedal, že SAP zhromažďuje informácie o tom, ako vznikol pôvodný návrh zákona a ako sa vyvíjalo hlasovanie v parlamente.



„Zanalyzujeme všetky situácie, udalosti, vyhlásenia, obvinenia a tvrdenia na našu adresu - až po molekuly. Zrekonštruujeme chronológiu udalostí sekundu po sekunde,“ povedal Klymenko.



Istý úradník oboznámený s prácou NABU podľa britského denníka povedal, že je otvorené vyšetrovanie prípadov, ktoré sa týkajú aj poslancov.



Poslanci zo Zelenského strany podľa FT potvrdili, že mnohí ich kolegovia majú obavy. Vyjadrili však presvedčenie, že návrh legislatívy má šancu prejsť parlamentom.



Klymenko vo vyhlásení v piatok zdôraznil, že dôvod na obavy majú iba korupčníci. NABU a SAP sa podľa neho nikdy nepodieľali na politickom prenasledovaní a ich vyšetrovanie je založené výlučne na faktoch a dôkazoch - nie na politických postojoch alebo na tom, ako kto hlasoval.