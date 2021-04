Čína čoskoro ohlási prvý úbytok obyvateľov za posledných päť desaťročí

Peking 28. apríla (TASR) - Čína čoskoro ohlási prvý úbytok obyvateľstva za posledných päť desaťročí - od veľkého hladomoru koncom 50. rokov, ktorý vyvolal Veľký skok vpred - hospodárska koncepcia komunistickej Čínskej ľudovej republiky Mao Ce-tunga. Informoval o tom britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou



Podľa agentúry Reuters úbytok obyvateľstva zaznamenaný počas vlaňajšieho sčítania obyvateľstva, ktoré sa realizuje raz za desať rokov, zvýši tlak na Peking, aby zaviedol opatrenia na podporu párov za účelom zvýšenia pôrodnosti a zabránil nezvratnému poklesu populácie.



Ako uvádzajú Financial Times, čínska vláda mala zverejniť výsledky decembrového sčítania obyvateľstva začiatkom apríla. Národný štatistický úrad však 16. apríla oznámil, že oneskorenie bolo čiastočne spôsobené potrebou "ďalších prípravných prác" pred oficiálnym zverejnením.



Toto oneskorenie bolo kritizované aj na sociálnych sieťach. FT ďalej dodávajú, že informácie o počte obyvateľov sú veľmi citlivé a nebudú zverejnené, pokiaľ sa úrady nedohodnú na údajoch a ich dôsledkoch.



"Ak Čína potvrdí takýto pokles, bola by to veľká vec," uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Čang Č'-wej. "Všeobecne sa očakáva, že počet obyvateľov Číny dosiahne na základe prognózy OSN svoj vrchol v roku 2027. Vzhľadom na avizovaný úbytok obyvateľstva by tak tento vrchol nastal oveľa skôr, než sa očakáva," dodal.



Po desaťročiach "politiky jedného dieťaťa" Peking v roku 2016 zmenil pravidlá a umožnil rodinám, aby mohli mať dvoch potomkov. V tom čase si tiež stanovila cieľ zvýšiť svoju populáciu z 1,34 miliardy v roku 2010 na 1,42 miliardy do roku 2020. Uvoľnenie prísnej politiky rodinného plánovania však očakávanú populačnú explóziu neprináša a pôrodnosť ďalej klesá, približuje Reuters.



Čiastočne je to preto, že páry žijúce v mestách - najmä tie, čo sú narodené po roku 1990 - si vážia viac svoju nezávislosť a kariéru než založenie rodiny. Odrádza ich aj zvyšovanie životných nákladov vo veľkých mestách.



Ako pripomína Reuters, klesajúca pôrodnosť a rýchlo starnúca populácia zvýšia tlak na obyvateľov v produktívnom veku a zasiahnu aj produktivitu ako takú.