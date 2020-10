Európska komisia sprísni reguláciu veľkých internetových koncernov

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje zoznam približne 20 veľkých internetových koncernov, ktoré by mali podliehať novej a oveľa prísnejšej regulácii. Cieľom tohto kroku je obmedzenie ich nadmernej trhovej sily, uviedol britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje blízke záležitosti.



Súčasťou zoznamu zrejme budú také mená, ako Facebook, Google alebo Amazon. Podľa plánov EK, tvrdí FT, budú veľké platformy, ktoré budú na zozname, podliehať tvrdšej regulácii než ich menší konkurenti. Nové pravidlá tiež budú od nich vyžadovať, aby zdieľali údaje s menšími rivalmi a aby zvýšili transparentnosť týkajúcu sa toho, ako zbierajú informácie.



Bruselskí zákonodarcovia chcú bez zdĺhavého vyšetrovania alebo dokazovania porušenia existujúcich zákonov donútiť veľké technologické firmy, aby zmenili svoje obchodné praktiky. Pri tvorbe zoznamu sa vychádza z viacerých kritérií, ako sú napríklad trhový podiel, výška tržieb alebo počet používateľov. Na zoznam by sa tiež mali dostať firmy, ktorým rivali nemôžu konkurovať bez toho, aby používali ich platformy.



EK chce získať právomoci mimo udeľovania pokút, ktoré firmy často považujú za súčasť nákladov na biznis, aby rýchlo dokázala donútiť také koncerny, ako sú Amazon alebo Apple, aby napríklad umožnili konkurentom prístup a zdieľali s nimi údaje. V extrémnych prípadoch bude môcť EÚ riešiť štrukturálne problémy aj rozdelením koncernov alebo tým, že ich donúti predať divízie.