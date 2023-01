FT: EÚ preskúma využitie zhabaného ruského majetku na obnovu Ukrajiny

Londýn/Brusel 23. januára (TASR) – Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval lídrov členských štátov EÚ, aby pokračovali v rozhovoroch o využití skonfiškovaných aktív ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliárd eur na obnovu Ukrajiny. Uviedol to v pondelok denník Financial Times (FT), informuje TASR na základe agentúry Reuters.



Michael podľa správy uviedol, že chce preskúmať myšlienku spravovania zmrazených aktív centrálnej banky Ruska tak, aby vytvárali zisk. Ten by mohol byť následne vyčlenený na obnovu.



Je to otázka spravodlivosti a férovosti a musí sa to urobiť v súlade s právnymi princípmi, citoval FT z rozhovoru s Michelom.



Európska únia zablokovala v novembri 300 miliárd eur z rezerv ruskej centrálnej banky v rámci sankcií voči Moskve prijatých v dôsledku jej invázie na Ukrajinu.