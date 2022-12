FT: EÚ varovala Muska, že zakáže Twitter, ak nedodrží pravidlá

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska únia údajne varovala amerického podnikateľa a miliardára Elona Muska, že Twitter zakáže, ak nebude dodržiavať prísne pravidlá o moderovaní obsahu. Informoval o tom v stredu denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na svoje zdroje. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton podľa FT pohrozil Muskovi zákazom počas stredajšieho videohovoru.



Breton najbohatšiemu mužovi sveta povedal, že musí dodržiavať zoznam pravidiel, ktoré sú stanovené v novom zákone o digitálnych službách. Týka sa to zamedzenia "svojvoľného" prístupu k obnoveniu zakázaných používateľov a súhlasu s "rozsiahlym nezávislým auditom" platformy, uvádza FT.



Twitter bude musieť podľa Bretona zaviesť transparentné pravidlá pre používateľov, výrazne posilniť moderovanie obsahu a chrániť slobodu prejavu, odhodlane bojovať proti dezinformáciám a obmedziť cielenú reklamu.



Musk sa zatiaľ k správe verejne nevyjadril, no už skôr uviedol, že Twitter bude dodržiavať všetky príslušné zákony.



Zákon o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové povinnosti pre on-line platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v on-line prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov a pre digitálne platformy buduje nový rámec transparentnosti a zodpovednosti.



Tieto pravidlá poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na jednotnom trhu Európskej únie. Zákon o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu.



Porušenie povinností stanovených v zákone môže viesť k uloženiu pokuty až do výšky šesť percent ročného celosvetového príjmu spoločnosti alebo dokonca k zákazu pôsobiť na jednotnom trhu EÚ, píše agentúra AP.



Musk po kúpe sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter koncom októbra tohto roku avizoval viaceré zmeny v jej fungovaní. Okrem iného začal s hromadným prepúšťaním, v rámci ktorého prišla o prácu viac než polovica zamestnancov spoločnosti vrátane tých, ktorí mali na starosti sledovanie dodržiavania pravidiel upravujúcich zverejňovanie obsahu.