FT: Európa sa obáva, že Trump sa chystá vycúvať z rokovaní o Ukrajine

Kyjev/Washington 28. apríla (TASR) - Európski a ukrajinskí predstavitelia sa obávajú, že americký prezident Donald Trump by mohol využiť malý pokrok v rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou na to, aby z nich vycúval. Píšu o tom britské noviny Financial Times s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s rozhovormi, informuje TASR.



Trump pôvodne sľuboval, že vojnu na Ukrajine, ktorú vo fewbruári 2022 napadlo Rusko, ukončí do 24 hodín. Jeho nadbiehanie ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a pokusy o nátlak na Kyjev si podľa FT nezískali podporu pre návrh 30-dňového prímeria - nehovoriac o trvalom zastavení bojov.



Po rokovaniach s americkou stranou v posledných dňoch sú európski a ukrajinskí predstavitelia presvedčení, že Trump je pripravený využiť akýkoľvek prelom počas tohto týždňa, aj keď to nebude znamenať dlhodobé urovnanie konfliktu, uviedli zdroje. V utorok uplynie 100 dní od Trumpovho návratu do Bieleho domu.



Trump „pripravuje situáciu, v ktorej si dáva zámienky, aby mohol odísť a nechať to na Ukrajine a na nás (Európe), aby sme to vyriešili“, povedal jeden európsky činiteľ.



Putinova neochota pristúpiť na kľúčové požiadavky Washingtonu a Kyjeva a zložitosť konfliktu podľa nemenovaných predstaviteľov prinútila amerického prezidenta, aby prehodnotil svoj postoj k dosiahnutiu mierovej dohody.



Členovia americkej administratívy dali v posledných dňoch viackrát najavo, že bez jasných signálov, že mierovú dohodu možno dosiahnuť, prestanú sa o jej sprostredkovanie usilovať.



Šéf diplomacie USA Marco Rubio v nedeľu naznačil, že tento týždeň bude kľúčový pre ukončenie vojny na Ukrajine a Spojené štáty sa budú musieť rozhodnúť, či budú vo svojom úsilí pokračovať alebo sa sústredia na iné priority.



Americkí predstavitelia začali byť podľa FT znepokojení, že z rokovaní s Ruskom neprinášajú žiadne výsledky, a preto začali predkladať nápady na dohodu, ktorá by sa zmestila do plánu Trumpa vojnu urýchlene ukončiť.



Napriek tomu, že Trump cez víkend chválil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a kritizoval Putina za útoky na ukrajinské mestá, považuje ukrajinský vysokopostavený predstaviteľ za reálnu možnosť, že Trump z rokovaní odíde.



Rusko v pondelok pritvrdilo svoje podmienky - minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva považuje „medzinárodné uznanie“ anexie Krymského polostrova a štyroch ďalších ukrajinských oblastí za „nevyhnutnú podmienku“ pre akúkoľvek dohodu.



„Na Ukrajine existujú vážne obavy, že Trump by mohol odísť z rokovaní o prímerí,“ povedal pre FT predsedu výboru ukrajinského parlamentu pre zahraničné veci Oleksandr Merežko „Najhoršie, čo sa môže stať vo vzťahoch medzi USA a Ukrajinou, je, keď Trump stratí akýkoľvek záujem o Ukrajinu,“ dodal.



Kyjev sa podľa britského denníka začal v tichosti pripravovať na to, že v prípade stiahnutia sa USA bude postupovať samostatne zvýšením domácej výroby zbraní a zintenzívnením rokovaní s európskymi spojencami o budúcej pomoci.











