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FT: Európska únia zníži clá na arménsky tovar
Britský denník uviedol, že jeho zdroje v tejto súvislosti poukázali na niekoľko problémov, ktoré by mohli export výrobkov sprevádzať.
Autor TASR
Brusel/Jerevan 17. júna (TASR) - Európska komisia pripravuje mimoriadne opatrenia zamerané na podporu arménskeho hospodárstva s cieľom kompenzovať mu ruské obmedzenia na dovoz jeho niektorých druhov tovaru. Medzi takéto opatrenia patrí zníženie ciel na vývoz výrobkov z Arménska, napísal denník Financial Times (FT), ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského webu Meduza.
Zdroje denníka uviedli, že zníženie ciel sa dotkne „väčšiny z približne 20 druhov tovaru“, dovoz ktorých z Arménska zakázalo Rusko. Príslušné návrhy by mohli byť formálne predložené v najbližších týždňoch, na ich schválenie bude však potrebný súhlas väčšiny členských krajín Európskej únie (EÚ), pripomenula Meduza s odvolaním sa na FT.
Britský denník uviedol, že jeho zdroje v tejto súvislosti poukázali na niekoľko problémov, ktoré by mohli export výrobkov sprevádzať. Ide napríklad o to, že zvýšenie dovozu brandy z Arménska by mohlo vyvolať nespokojnosť francúzskych výrobcov koňaku. Okrem toho existujú ťažkosti s prepravou rýchlo sa kaziaceho tovaru, keďže ide o vnútrozemskú krajinu, čo zhoršuje logistiku.
Krátko pred parlamentnými voľbami v tejto zakaukazskej republike, ktoré sa konali 7. júna, sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašinjana z prozápadného kurzu. V reakcii na snahy krajiny priblížiť sa k Európe začalo Rusko zavádzať obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb.
Rusko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko tiež žiadajú, aby Jerevan usporiadal referendum o tom, či krajina zostane v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ) vedenej Moskvou, alebo sa bude naďalej usilovať o členstvo v EÚ. Víťaz parlamentných volieb Pašinjan však priame hlasovanie o tejto otázke odmietol, pripomenula Meduza.
Zdroje denníka uviedli, že zníženie ciel sa dotkne „väčšiny z približne 20 druhov tovaru“, dovoz ktorých z Arménska zakázalo Rusko. Príslušné návrhy by mohli byť formálne predložené v najbližších týždňoch, na ich schválenie bude však potrebný súhlas väčšiny členských krajín Európskej únie (EÚ), pripomenula Meduza s odvolaním sa na FT.
Britský denník uviedol, že jeho zdroje v tejto súvislosti poukázali na niekoľko problémov, ktoré by mohli export výrobkov sprevádzať. Ide napríklad o to, že zvýšenie dovozu brandy z Arménska by mohlo vyvolať nespokojnosť francúzskych výrobcov koňaku. Okrem toho existujú ťažkosti s prepravou rýchlo sa kaziaceho tovaru, keďže ide o vnútrozemskú krajinu, čo zhoršuje logistiku.
Krátko pred parlamentnými voľbami v tejto zakaukazskej republike, ktoré sa konali 7. júna, sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašinjana z prozápadného kurzu. V reakcii na snahy krajiny priblížiť sa k Európe začalo Rusko zavádzať obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb.
Rusko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko tiež žiadajú, aby Jerevan usporiadal referendum o tom, či krajina zostane v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ) vedenej Moskvou, alebo sa bude naďalej usilovať o členstvo v EÚ. Víťaz parlamentných volieb Pašinjan však priame hlasovanie o tejto otázke odmietol, pripomenula Meduza.