Kremeľ podľa médií spustil dezinformačnú kampaň, aby pomohol Orbánovi
Kampaň prezentuje Orbána ako jedinú osobu schopnú zachovať maďarskú suverenitu a rokovať so svetovými lídrami ako rovnocenný partner.
Autor TASR
Budapešť 11. marca (TASR) - Kremeľ spustil v Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom pomôcť premiérovi Viktorovi Orbánovi zostať pri moci v aprílových parlamentných voľbách. Upozornil na to v stredu server 444.hu s odvolaním sa na denník Financial Times (FT), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Britské noviny informovali, že vláda ruského prezidenta Vladimira Putina schválila plán mediálnej poradenskej spoločnosti Social Design Agency – firmy napojenej na Kremeľ, na ktorú sú uvalené západné sankcie – na posilnenie strany Fidesz zaplavením sociálnych médií správami pripravenými v Rusku a šírenými maďarskými influencermi.
Kampaň prezentuje Orbána ako jedinú osobu schopnú zachovať maďarskú suverenitu a rokovať so svetovými lídrami ako rovnocenný partner, cituje FT z materiálov, do ktorých nahliadol, a ktoré uvedená spoločnosť pripravila pre Kremeľ v roku 2025.
Cieľom je prezentovať premiéra ako seriózneho lídra s najmocnejšími priateľmi, zatiaľ čo jeho hlavný rival predseda strany TISZA Péter Magyar je „bábkou Bruselu“, hračkou Európskej únie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
