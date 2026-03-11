Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ podľa médií spustil dezinformačnú kampaň, aby pomohol Orbánovi

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Kampaň prezentuje Orbána ako jedinú osobu schopnú zachovať maďarskú suverenitu a rokovať so svetovými lídrami ako rovnocenný partner.

Autor TASR
Budapešť 11. marca (TASR) - Kremeľ spustil v Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom pomôcť premiérovi Viktorovi Orbánovi zostať pri moci v aprílových parlamentných voľbách. Upozornil na to v stredu server 444.hu s odvolaním sa na denník Financial Times (FT), informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Britské noviny informovali, že vláda ruského prezidenta Vladimira Putina schválila plán mediálnej poradenskej spoločnosti Social Design Agency – firmy napojenej na Kremeľ, na ktorú sú uvalené západné sankcie – na posilnenie strany Fidesz zaplavením sociálnych médií správami pripravenými v Rusku a šírenými maďarskými influencermi.

Kampaň prezentuje Orbána ako jedinú osobu schopnú zachovať maďarskú suverenitu a rokovať so svetovými lídrami ako rovnocenný partner, cituje FT z materiálov, do ktorých nahliadol, a ktoré uvedená spoločnosť pripravila pre Kremeľ v roku 2025.

Cieľom je prezentovať premiéra ako seriózneho lídra s najmocnejšími priateľmi, zatiaľ čo jeho hlavný rival predseda strany TISZA Péter Magyar je „bábkou Bruselu“, hračkou Európskej únie.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
