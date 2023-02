FT: Na Taiwan pricestoval vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu

Washington 17. februára (TASR) - Michael Chase, predstaviteľ Pentagónu pre záležitosti Číny, pricestoval na Taiwan, napísal v piatok britský denník Financial Times (FT). Táto návšteva, ktorú Washington oficiálne nepotvrdil, prichádza v čase značne vyostrených vzťahov medzi USA a Čínou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Chase je najvyššie postavený predstaviteľ amerického rezortu obrany na návšteve Taiwanu od roku 2019, uviedol FT.



Americké ministerstvo obrany predmetnú návštevu nepotvrdilo, no pripomenulo svoj pevný záväzok voči Taiwanu, ktorým prispieva k udržaniu mieru a stability naprieč Taiwanským prielivom. Návštevu predstaviteľa amerického Pentagónu na Taiwane nepotvrdil ani taiwanský rezort obrany.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných Wang Wen-pin na margo údajnej návštevy Chasea na Taiwane povedal, že Peking "rázne odmieta oficiálne a vojenské styky medzi USA a Taiwanom". Zároveň vyzval Washington, aby okamžite prerušil akékoľvek oficiálne či vojenské styky s Taiwanom, nemiešal sa do záležitostí Taiwanu, a nevytváral nové napätie v Taiwanskom prielive.



Vzťahy medzi USA a Čínou sa v uplynulých dňoch značne vyostrili po tom, ako Washington 4. februára nariadil zostrelenie čínskeho údajne špionážneho balónu, ktorý sa pohyboval vo vzdušnom priestore Spojených štátov.



Čína podľa Washingtonu vyslala takéto balóny nad mnohé krajiny po celom svete ako súčasť špionážnych aktivít zameraných na USA a ich spojencov. Peking tvrdí, že balón zostrelený pri východnom pobreží Spojených štátov bol civilným zariadením používaným na meteorologické účely.



Napätie medzi oboma krajinami vzrástlo už vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking reagoval spustením vojenských cvičení v okolí tohto ostrova.



Súčasný predseda snemovne Kevin McCarthy uviedol, že tiež plánuje navštíviť Taiwan. USA tento ostrov podporujú dodávkami zbraní, no diplomaticky ho neuznávajú, pripomína AFP.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.