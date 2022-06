FT: NATO musí ukázať, že to s obranou východného krídla myslí vážne

Londýn/Madrid 28. júna (TASR) - Summit lídrov NATO v Madride je pre Alianciu príležitosťou, aby dokázala, že chápe rozsah hrozby zo strany Kremľa a že je pripravená a vybavená brániť sa proti akémukoľvek ruskému pokusu dostať sa za hranice Ukrajiny a zaútočiť na východné krídlo NATO. V utorkovom komentári to uviedol britský denník Financial Times (FT).



"NATO rozmiestni niekoľko tisíc vojakov do každého pobaltského štátu a rozšíri svoje sily rýchlej reakcie zo 40.000 na 300.000. Tieto jednotky budú schopné zasiahnuť v priebehu niekoľkých hodín po prípadnom útoku," napísali FT, podľa ktorých bude v strategických oblastiach vopred rozmiestnených viac ťažkých zbraní či logistickej podpory.



"Rozmiestňovanie jednotiek a ťažkých zbraní je čiastočne návratom k modelu z obdobia studenej vojny, keď najvyšší veliteľ NATO presne vedel, ktoré sily sú v pohotovosti a kde a ako rýchlo sa môžu pohybovať. Mnohé lekcie o odstrašovaní a obrane sa však za uplynulé tri desaťročia zabudli a musia sa znova naučiť," dodal FT.



Podľa FT prijíma Severoatlantická aliancia svoju novú strategickú koncepciu oneskorene. Dokument zrejme označí Rusko za "najvýznamnejšiu a priamu hrozbu" pre bezpečnosť členských štátov NATO. Prestížny denník však pripomenul, že podobne ako počas obdobia studenej vojny, musia byť spojenci v rámci NATO "opäť ochotní investovať značné úsilie a zdroje do prípravy na niečo, čo dúfajú, že sa nikdy nestane", s cieľom zabezpečiť, aby sa to naozaj nikdy nestalo.