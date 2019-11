Príbuzní prezidenta Sýrie si kúpili byty v moskovskej elitnej štvrti

Moskva 11. novembra (TASR) - Príbuzní sýrskeho prezidenta Bašára Asada kúpili v elitnej štvrti Moskvy 19 bytov v celkovej hodnote asi 40 miliónov dolárov.



Podľa ruského spravodajského servera o tom informoval americký denník Financial Times, ktorý sa odvolal na výsledky vyšetrovania protikorupčnej organizácie Global Witness.



Podľa organizácie väčšinu z týchto bytov kúpil Asadov bratranec - Háfiz Mahlúf, ktorý je vedúcim damaskej pobočky hlavného správy štátnej bezpečnosti. Vybral si apartmánové byty v komplexe mrakodrapov v bisznis centre Moskvy známom ako City of Capitals.



Majiteľkou ďalších bytových priestorov sa stala manželka iného zástupcu rodiny, významného obchodníka Rámího Mahlúfa.



Majiteľmi bytov v Moskve sú aj traja ďalší predstavitelia rodiny Mahlúfovcov.



Väčšina z nehnuteľností bola zakúpená v rokoch 2013-16, a to aj za pomoci libanonských off-shorových firiem.



Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, pre agentúru TASS uviedol, že nevie o akvizíciách Asadových príbuzných v Moskve. Pripomenul, že "v Rusku existuje voľný trh, veľa ruských občanov i cudzincov si tu kupuje nehnuteľnosť."



Správa organizácie Global Witness tvrdí, že sýrsky režim týmto spôsobom využíva Moskvu na predisponovanie svojich úspor zo Sýrie. Asadovi príbuzní si tento spôsob zvolili po tom, ako Západ na nich uvalil sankcie.