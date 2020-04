Remdesivir ako liek na COVID-19 v prvej klinickej štúdii neuspel

Washington 23. apríla (TASR) - Experimentálny liek na koronavírus SARS-CoV-2 remdesivir neuspel v prvej randomizovanej klinickej štúdii, informoval vo štvrtok denník Financial Times (FT). Denník vo svojom článku citoval dokumentáciu, ktorá nedopatrením unikla z prostredia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Štúdia, ktorá sa uskutočnila v Číne, ukázala, že antivírusový preparát remdesivir po podaní nezlepšil stav pacientov, ani neznížil prítomnosť patogénu v ich krvi.



Vedci pracovali so vzorkou 237 pacientov, pričom liek v rámci randomizácie (náhodného výberu) podali 158 spomedzi nich. Ich stav následne porovnávali so zvyšnými 79 chorými.



V článku FT sa tiež píše, že liek má u niektorých pacientov významné vedľajšie účinky, čo viedlo k stiahnutiu 18 pacientov zo štúdie.



Záujem o liek vyrábaný farmaceutickou spoločnosťou Gilead Sciences Inc. je vysoký, pretože v súčasnosti neexistuje žiadna schválená liečba alebo preventívna vakcína proti infekčnej chorobe COVID-19. Lekári preto siahajú po rôznych liekoch, ktoré by mohli zmeniť priebeh choroby útočiacej u pacientov na pľúca a v mimoriadne závažných prípadoch vedúcej až k multiorgánovému zlyhaniu.



Spoločnosť Gilead Sciences Inc. podľa FT testuje svoj liek vo viacerých štúdiách, pričom výsledky jednej z nich - zahŕňajúcej 400 pacientov hospitalizovaných pre závažný priebeh choroby COVID-19 - sa očakávajú koncom tohto mesiaca.



Remdesivir, ktorý v minulosti zlyhal ako liečba krvácavej infekčnej horúčky ebola, sa aktuálne skúša aj proti chorobe COVID-19. Je totiž určený na deaktiváciu mechanizmu, ktorým sa určité vírusy - vrátane nového koronavírusu - reprodukujú a môžu potenciálne premôcť imunitný systém svojho hostiteľa.