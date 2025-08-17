< sekcia Zahraničie
FT: Snaha EÚ o ochranu digitálnych pravidiel brzdí vyhlásenie s USA
Vyhlásenie sa pôvodne očakávalo niekoľko dní po júlovom oznámení predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a prezidenta USA Donalda Trumpa o dosiahnutí rámcovej dohody, uviedli FT.
Autor TASR
Brusel 17. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží zabrániť Spojeným štátom v tom, aby sa zamerali na digitálne pravidlá bloku, zatiaľ čo obe strany pracujú na záverečných detailoch meškajúceho vyhlásenia o formalizácii obchodnej dohody, ktorú dosiahli minulý mesiac. Uviedli to v nedeľu noviny Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Predstavitelia EÚ uviedli, že medzi dôvody, prečo ešte nebolo vydané spoločné vyhlásenie, patria aj nezhody pri formulácii „necolných bariér“, ktoré podľa USA zahŕňajú digitálne pravidlá, tvrdia noviny.
Júlová dohoda zaviedla 15-percentné dovozné clo na väčšinu tovaru z EÚ, čo je polovica z pôvodne hroziacej colnej sadzby. Pomohla pritom odvrátiť širšiu obchodnú vojnu medzi oboma spojencami, ktorí spolu tvoria takmer tretinu svetového obchodu.
USA si chceli nechať dvere otvorené pre možné ústupky v rámci zákona EÚ o digitálnych službách (DSA), ktorý podľa Washingtonu potláča slobodu prejavu a prináša ďalšie náklady americkým technologickým spoločnostiam. Komisia však uviedla, že uvoľnenie týchto pravidiel je pre ňu červenou čiarou.
Dohoda EÚ o digitálnych službách je prelomový zákon, ktorého cieľom je urobiť online prostredie bezpečnejším a spravodlivejším tým, že prinúti technologických gigantov, aby urobili viac v boji proti nelegálnemu obsahu vrátane nenávistných prejavov a materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí.
Komisia predpokladala, že Trump do 15. augusta podpíše výkonný príkaz na zníženie ciel na vývoz automobilov z EÚ do USA na 15 % z 27,5 %. Americký predstaviteľ však podľa FT naznačil, že to odložil až do finalizácie spoločného vyhlásenia.
