FT: Spoločnosti Apple a Meta chcú urovnať spor s Európskou úniou
Autor TASR
Brusel 8. októbra (TASR) - Americké technologické spoločnosti Apple a Meta sú blízko k urovnaniu sporu s Európskou komisiou (EK), čím sa snažia vyhnúť sérii narastajúcich pokút z Bruselu. TASR sa odvoláva na stredajšiu správu denníka Financial Times (FT).
Obe firmy sa nachádzajú v záverečnej fáze rokovaní s európskymi regulačnými orgánmi o zmene niektorých obchodných praktík, uviedli predstavitelia oboznámení s rozhovormi.
EK v apríli konštatovala, že Apple a Meta porušili povinnosti vyplývajúce z Nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). Spoločnosti Apple bola uložená pokuta 500 miliónov eur a Meta 200 miliónov eur a v prípade nezaplatenia im hrozilo pravidelné penále.
Potenciálne vyriešenie sporu prichádza v čase, keď pravidlá EÚ v digitálnej oblasti zostávajú bodom napätia medzi Bruselom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu sa viackrát vyhrážal odvetou proti krajinám, ktoré „diskriminujú“ americké spoločnosti.
Podľa pravidiel DMA by vývojári aplikácií mali mať možnosť bezplatne informovať používateľov o alternatívnych ponukách mimo virtuálneho obchodu App Store spoločnosti Apple. EK v apríli konštatovala, že Apple si túto povinnosť neplní.
V prípade spoločnosti Meta EK kritizovala reklamný model „súhlas alebo platba“ z novembra 2023, podľa ktorého mali používatelia Facebooku a Instagramu v EÚ na výber medzi súhlasom s kombináciou poskytnutia osobných údajov pre personalizovanú reklamu alebo platením mesačného predplatného za službu bez reklám.
Rokovania s oboma spoločnosťami pokračujú a hoci nebolo prijaté konečné rozhodnutie, zdroje FT vyjadrili nádej, že prípady budú čoskoro uzavreté.
Dohoda by znamenala, že Apple a Meta by sa vyhli každodenným finančným pokutám, ktoré sa môžu časom zvyšovať až na päť percent ich priemerného denného svetového obratu. Obe spoločnosti opakovane kritizovali legislatívu EÚ v oblasti technológií, pripomína denník.
Cieľom DMA je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi digitálnymi platformami bez ohľadu na ich veľkosť, rozšíriť výber pre spotrebiteľov a podporiť nové príležitosti pre malé podniky.
