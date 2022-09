FT: Trussová zrejme plánuje upraviť britský vízový systém

Londýn 25. septembra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová pravdepodobne zaháji rozsiahlu revíziu britského vízového systému v snahe vyriešiť problémy spojené s nedostatkom pracovnej sily v kľúčových odvetviach krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters podľa nedeľnej správy britského denníka The Financial Times (FT).



Nová britská premiérka sa zrejme postaví proti členom vládneho kabinetu, ktorí vyjadrili antiimigračný postoj, aby mohla vykonať zmeny v zozname, ktorý povoľuje určitým priemyselným odvetviam obsadzovať niektoré pozície ľuďmi zo zámoria.



V rámci revízie pritom možno príde i k uvoľneniu podmienok týkajúcich sa ovládania anglického jazyka v niektorých ekonomických odvetviach, aby do Británie mohlo prísť viac zahraničných pracovníkov, uvádza FT s odolávaním sa na zdroj z kancelárie britskej premiérky.



Na otázku o uvoľnení imigračných zákonov odpovedal v nedeľu pre BBC aj britský minister financií Kwasi Kwarteng: "Nie je to o uvoľňovaní pravidiel... migráciu musíme riadiť takým spôsobom, ktorý pre Britániu funguje," uviedol Kwarteng.



Na otázku, či bude rozšírený zoznam ľudí, ktorí môžu prísť do Británie, Kwarteng odpovedal, že o tom bude v nasledujúcich týždňoch informovať britské ministerstvo vnútra.



FT okrem toho uvádza, že britská vláda plánuje zrušiť aj obmedzenia týkajúce sa počtu sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve.



Trussová, ktorá sa stala premiérkou začiatkom septembra len niekoľko dní pred smrťou britskej kráľovnej Alžbety II., mala zatiaľ len málo príležitostí na objasnenie svojej vízie o Británii. Počas tohtotýždňovej návštevy New Yorku, kde sa zúčastnila na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, však povedala, že je pripravená v rámci snáh o stimuláciu ekonomického rastu prijímať aj nepopulárne rozhodnutia.