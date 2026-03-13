< sekcia Zahraničie
FT: USA minuli za dva týždne útokov na Irán zásoby na niekoľko rokov
Podľa odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vypálili USA počas prvých 100 hodín útokov na Irán 168 rakiet Tomahawk s dlhým doletom.
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) — Od začiatku vojny s Iránom vyčerpali Spojené štáty zásoby kriticky dôležitej munície, ktoré by vydržali niekoľko rokov. Patria sem aj rakety Tomahawk s dlhým doletom, uviedol v piatok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na informované zdroje.
Podľa odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vypálili USA počas prvých 100 hodín útokov na Irán 168 rakiet Tomahawk s dlhým doletom. „To je veľa. Námorníctvo to bude pociťovať niekoľko rokov,“ povedal pre FT nemenovaný americký kongresman.
Očakáva sa, že ministerstvo obrany v najbližších dňoch predloží Bielemu domu a Kongresu formálnu žiadosť o dodatočné vojenské výdavky vo výške 50 miliárd dolárov.
Financial Times však poznamenal, že takýto návrh by sa mohol stretnúť s odporom v Snemovni reprezentantov i v Senáte. Demokratickí zákonodarcovia pravdepodobne budú proti dodatočnému financovaniu. Demokrati kritizovali útoky na Irán ako nezákonné, pretože Biely dom nepožiadal o súhlas Kongres.
Republikánska senátorka Lisa Murkowski pripomenula, že Biely dom roky Ukrajine a európskym partnerom tvrdil, že Kyjevu nemôže poskytnúť viac zbraní, pretože by tým riskoval vyčerpanie zásob pre americkú armádu.
„Vzhľadom na množstvo munície, ktoré každý deň míňame (v Iráne), si myslím, že všetci máme dôvod klásť vážne otázky o tom, ako nakladáme s muníciou,“ povedala.
Vláda Donalda Trumpa odhaduje, že prvých šesť dní vojny s Iránom stálo najmenej 11,3 miliardy dolárov. Toto číslo bolo oznámené na neverejnom stretnutí predstaviteľov ministerstva obrany so zákonodarcami, informovala v stredu agentúra Reuters.
Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová o deň neskôr vyhlásila, že americká armáda má „viac než dosť“ munície a zbraní na dosiahnutie cieľov vojenskej operácie proti Iránu.
Aj minister obrany Pete Hegseth tvrdí, že americké ozbrojené sily majú dostatok munície.
Podľa odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vypálili USA počas prvých 100 hodín útokov na Irán 168 rakiet Tomahawk s dlhým doletom. „To je veľa. Námorníctvo to bude pociťovať niekoľko rokov,“ povedal pre FT nemenovaný americký kongresman.
Očakáva sa, že ministerstvo obrany v najbližších dňoch predloží Bielemu domu a Kongresu formálnu žiadosť o dodatočné vojenské výdavky vo výške 50 miliárd dolárov.
Financial Times však poznamenal, že takýto návrh by sa mohol stretnúť s odporom v Snemovni reprezentantov i v Senáte. Demokratickí zákonodarcovia pravdepodobne budú proti dodatočnému financovaniu. Demokrati kritizovali útoky na Irán ako nezákonné, pretože Biely dom nepožiadal o súhlas Kongres.
Republikánska senátorka Lisa Murkowski pripomenula, že Biely dom roky Ukrajine a európskym partnerom tvrdil, že Kyjevu nemôže poskytnúť viac zbraní, pretože by tým riskoval vyčerpanie zásob pre americkú armádu.
„Vzhľadom na množstvo munície, ktoré každý deň míňame (v Iráne), si myslím, že všetci máme dôvod klásť vážne otázky o tom, ako nakladáme s muníciou,“ povedala.
Vláda Donalda Trumpa odhaduje, že prvých šesť dní vojny s Iránom stálo najmenej 11,3 miliardy dolárov. Toto číslo bolo oznámené na neverejnom stretnutí predstaviteľov ministerstva obrany so zákonodarcami, informovala v stredu agentúra Reuters.
Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová o deň neskôr vyhlásila, že americká armáda má „viac než dosť“ munície a zbraní na dosiahnutie cieľov vojenskej operácie proti Iránu.
Aj minister obrany Pete Hegseth tvrdí, že americké ozbrojené sily majú dostatok munície.