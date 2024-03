Financial Times: USA nechcú útoky na ruskú energetickú infraštruktúru

Washington 22. marca (TASR) - Spojené štáty požiadali Ukrajinu, aby prestala s útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru. Washington v tejto súvislosti varoval, že takéto dronové útoky by mohli vyvolať odvetu a zvýšiť svetové ceny ropy. Napísal o tom v piatok britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené zo záležitosťou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Od 12. marca, keď Ukrajina útočila na ruské ropné rafinérie ropa zdražela o takmer štyri percentá, píše FT. Ďalšie zvyšovanie cien v Spojených štátoch by oslabilo pozíciu amerického prezidenta Joea Bidena a podkopalo jeho šance na znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách.



Ruské sily vpadli na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva a Kyjev odvtedy pomocou dronov vzájomne útočia na kritickú infraštruktúru, vojenské zariadenia a miesta, kde sa koncentrujú vojaci.