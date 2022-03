FT: Zelenskyj sa stal symbolom odporu a ukrajinskej národnej identity

Londýn/Kyjev 16. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po ruskej invázii na Ukrajinu stal symbolom odporu a národnej identity. Napísal to v úvodníku stredajšieho vydania denník Financial Times (FT).



"Volodymyr Zelenskyj nikdy netúžil stať sa vojnovým vodcom. No práve jeho empatia a komunikačné schopnosti spojené s výnimočnou gurážou z neho urobili hlas svojho ľudu a jeho odporu. (Zelenskyj) je symbolom modernej ukrajinskej identity," uviedol FT.



Denník očakáva, že ukrajinský prezident, ktorý v stredu virtuálne vystúpi s prejavom v Kongrese USA, opäť vyzve na poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine.



"Zelenského veľkým darom je, že (ukrajinskému odporu) dal hlas a zosobnil ho. Zatiaľ čo mnohí predchádzajúci (ukrajinskí prezidenti) sa definovali ako prozápadne alebo prorusky naklonení, ruskojazyčný politický nováčik sa od začiatku snažil zdôrazniť široký ukrajinizmus," myslia si Financial Times.



Britský denník poukázal aj na skutočnosť, že Zelenskyj je napriek niekoľkým pokusom o atentát stále v Kyjeve, čo len posilňuje jeho obraz vodcu. Podľa FT ho však najťažšie politické rozhodnutie ešte len môže čakať.



"Ak príde totálny ruský útok na Kyjev, (Zelenskyj) musí vyvážiť inštinktívnu túžbu bojovať do poslednej chvíle s realitou, že môže byť užitočnejší ako šéf pokračujúcej vlády inde. Keďže rozhovory na nižšej úrovni s Moskvou ukazujú určitý pokrok, prezident možno bude musieť zvážiť aj to, aké ústupky môžu jeho ľudia po svojej odvahe a obetiach prijať," upozornil denník.



Podľa FT si Zelenskyj zaslúži uznanie aj za to, že ukázal, že nie je len bábkou v rukách kontroverzného ukrajinského miliardára a mediálneho magnáta Ihora Kolomojského.



Zelenského do úradu zvolili v roku 2019 na základe sľubov o potlačení korupcie, no predtým ťažil z Kolomojského mediálneho impéria, ktoré vysielalo jeho komediálnu šou a neskôr podporovalo jeho kandidatúru na najvyšší post v krajine.