Zelenskyj podľa médií zavolá Trumpovi k pozastaveniu dodávok zbraní

Kyjev/Washington 3. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá v piatok (4. júla) telefonovať so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, aby prediskutovali najnovšie pozastavenie dodávok niektorých zbraní na Ukrajinu. Okrem toho chce Zelenskyj počas rozhovoru nastoliť tému budúcich nákupov zbraní od USA. Informoval o tom vo štvrtok denník Financial Times, píše TASR.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu na pokyn šéfa rezortu Andrija Sybihu v súvislosti so vzniknutou situáciou predvolalo chargé d'affaires veľvyslanectva USA na Ukrajine Johna Ginkela. Zaujímalo sa o to, prečo sa americké ministerstvo obrany rozhodlo pozastaviť dodávky niekoľkých moderných zbraňových systémov.



Medzi ne podľa FT patria rakety protivzdušnej obrany Patriot, rakety zem-vzduch Stinger, riadené delostrelecké strely, viac než stovka striel Hellfire, protitankové systémy ako AT4 a tiež munícia používaná stíhačkami F-16 a protilietadlovým raketovým systémom NASAMS. Zelenskyj za nákup rakiet Patriot podľa FT loboval, a to aj na stretnutí s Trumpom počas nedávneho summitu NATO v Haagu.



O tom, že Ukrajina a USA pripravujú telefonát medzi Zelenským a Trumpom, informoval v stredu večer aj magazín Politico s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s plánovaním. Táto myšlienka údajne vznikla v utorok, keď sa začali šíriť informácie, že USA stopli dodávky.



Telefonický rozhovor podľa zdrojov FT prebehne tento týždeň v piatok, no tento termín sa vraj ešte môže zmeniť. Biely dom ani kancelária ukrajinského prezidenta na žiadosti o komentár k plánovanému rozhovoru nereagovali, uviedol britský denník.



Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová vo vyhlásení zverejnenom v noci na stredu uviedla, že rozhodnutie o pozastavení dodávok „bolo urobené s cieľom uprednostniť záujmy Ameriky po tom, ako ministerstvo obrany preskúmalo vojenskú podporu a pomoc našej krajiny pre iné krajiny po celom svete“.



Pentagón pri revízii dospel k záveru, že zásoby niektorých prisľúbených položiek sú príliš nízke, preto plánované dodávky určitých zbraní nebudú zaslané, uviedol podľa agentúry AP nemenovaný americký predstaviteľ.



Ide o zbrane, ktoré Washington Ukrajine prisľúbil ešte za vlády predošlého prezidenta Joea Bidena. Pozastavenie týchto dodávok podľa AP poukazuje na nové priority administratívy Bidenovho nástupcu Donalda Trumpa.



Správu o pozastavení dodávok prinieslo ako prvé v utorok popoludní Politico, podľa ktorého zdrojov o tom v USA rozhodli už začiatkom júna.



Krok zo strany Washingtonu medzičasom privítala Moskva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že čím menej zbraní dostane Kyjev zo zahraničia, tým skôr sa skončí „špeciálna vojenská operácia“, čo je termín, ktorým Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu.