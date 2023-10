Financial Times: India údajne žiada odchod 41 kanadských diplomatov

Naí Dillí 3. októbra (TASR) - Indická vláda žiada Kanadu, aby do 10. októbra stiahla z krajiny 41 diplomatov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na pondelkovú správu denníka Financial Times (FT).



Ministerstvá zahraničných vecí v Naí Dillí a Ottawe nereagovali na správu FT, ktorý sa odvoláva na interné informácie.



Medzi Naí Dillí a Ottawou vypukol diplomatický spor po vyhostení indického diplomata pre údajné zapojenie indickej vlády do vraždy sikhského aktivistu Hardeepa Singha Nijjara v Kanade. Kanadský premiér Justin Trudeau žiada Indiu, aby s maximálnou vážnosťou pristupovala k obvineniam o možnej účasti indických agentov na júnovej vražde tohto kanadského občana. India účasť na vražde odmieta.



Kanada má v Indii podstatne viac diplomatov ako India v Kanade. V Indii sa podľa FT v súčasnosti nachádza 62 kanadských diplomatov.