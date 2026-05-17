Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Zahraničie

Fujimoriová a Sánchez postúpili do druhého kola prezidentských volieb

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dcéra bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho zvíťazila v prvom kole, ktoré sa konalo 12. apríla, so ziskom 17,1 percenta hlasov.

Autor TASR
Lima 17. mája (TASR) - Do druhého kola prezidentských volieb v Peru postúpila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová a ľavičiar Robert Sánchez, uvádzajú konečné výsledky sčítania hlasov zverejnené v nedeľu. Voľby sa uskutočnia 7. júna, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Dcéra bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho zvíťazila v prvom kole, ktoré sa konalo 12. apríla, so ziskom 17,1 percenta hlasov. Na druhom mieste skončil Sánchez s 12 percentami, oznámila Národná volebná komisia. Pravicového exprimátora Limy Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9 percenta delilo od Sáncheza iba 21.200 hlasov, píše AFP.

Prvé kolo volieb poznačili omeškania pri doručovaní volebných materiálov v hlavnom meste, pričom úrady museli niektoré volebné miestnosti otvoriť aj na druhý deň. Pozorovatelia Európskej Únie napriek tomu nezaznamenali problémy s priebehom volieb.

Päťdesiatročná Fujimoriová postúpila už štvrtýkrát do druhého kola. Doteraz vždy tesne prehrala - v roku 2011 s Ollantom Humalom, v roku 2016 s Pedrom Pablom Kuczynským a v roku 2021 s Pedrom Castillom. Pri posledných dvoch voľbách tvrdila, že išlo o podvod.

Pre päťdesiatsedemročného Sáncheza, bývalého ministra obchodu v Castillovej vláde, je to tretia kandidatúra. Politik však má právne problémy, pričom prokuratúra pre neho žiada trest odňatia slobody na päť rokov a štyri mesiace za to, že údajne poskytol volebným orgánom nepravdivé informácie o príspevkoch na svoju kampaň v rokoch 2018 až 2020.

Obaja kandidáti bojujú o prezidentský úrad na pozadí hlbokej politickej nestability, keďže Peru od roku 2016 vystriedalo osem prezidentov. Peru tiež sužuje prehlbujúca sa bezpečnostná kríza, podnietená prudkým nárastom organizovaného zločinu.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď