Fujimoriová a Sánchez postúpili do druhého kola prezidentských volieb
Autor TASR
Lima 17. mája (TASR) - Do druhého kola prezidentských volieb v Peru postúpila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová a ľavičiar Robert Sánchez, uvádzajú konečné výsledky sčítania hlasov zverejnené v nedeľu. Voľby sa uskutočnia 7. júna, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Dcéra bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho zvíťazila v prvom kole, ktoré sa konalo 12. apríla, so ziskom 17,1 percenta hlasov. Na druhom mieste skončil Sánchez s 12 percentami, oznámila Národná volebná komisia. Pravicového exprimátora Limy Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9 percenta delilo od Sáncheza iba 21.200 hlasov, píše AFP.
Prvé kolo volieb poznačili omeškania pri doručovaní volebných materiálov v hlavnom meste, pričom úrady museli niektoré volebné miestnosti otvoriť aj na druhý deň. Pozorovatelia Európskej Únie napriek tomu nezaznamenali problémy s priebehom volieb.
Päťdesiatročná Fujimoriová postúpila už štvrtýkrát do druhého kola. Doteraz vždy tesne prehrala - v roku 2011 s Ollantom Humalom, v roku 2016 s Pedrom Pablom Kuczynským a v roku 2021 s Pedrom Castillom. Pri posledných dvoch voľbách tvrdila, že išlo o podvod.
Pre päťdesiatsedemročného Sáncheza, bývalého ministra obchodu v Castillovej vláde, je to tretia kandidatúra. Politik však má právne problémy, pričom prokuratúra pre neho žiada trest odňatia slobody na päť rokov a štyri mesiace za to, že údajne poskytol volebným orgánom nepravdivé informácie o príspevkoch na svoju kampaň v rokoch 2018 až 2020.
Obaja kandidáti bojujú o prezidentský úrad na pozadí hlbokej politickej nestability, keďže Peru od roku 2016 vystriedalo osem prezidentov. Peru tiež sužuje prehlbujúca sa bezpečnostná kríza, podnietená prudkým nárastom organizovaného zločinu.
