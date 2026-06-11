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Fujimoriová opäť tesne vedie, rozdiel je len niekoľko stoviek hlasov
Sčítaných je 98,21 percenta volebných okrskov, čo predstavuje okolo 18 miliónov hlasov.
Autor TASR
Lima 11. júna (TASR) — Konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová sa v stredu neskoro večer miestneho opäť dostala do tesného vedenia po nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb v Peru, keď jej náskok pred ľavicovým súperom Robertom Sánchezom zabezpečili najmä hlasy zo zahraničia. Podľa Národného úradu pre volebné procesy (ONPE) má Fujimoriová na svojom konte aktuálne 50,002 percenta hlasov, Sánchez 49,998 percenta – rozdiel predstavuje približne 650 hlasov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Sčítaných je 98,21 percenta volebných okrskov, čo predstavuje okolo 18 miliónov hlasov. Volebná komisia musí ešte preskúmať výsledky z 1,76 percenta okrskov, kde boli podané námietky – ide približne o 400.000 hlasov, čo môže celý proces predĺžiť o niekoľko týždňov.
Väčšina sporných hlasov pochádza z metropolitnej oblasti Limy, tradičnej bašty Fujimoriovej.
Sánchez, ktorý sa v pondelok dostal do vedenia vďaka silnej podpore vidieka, v stredu pritvrdil rétoriku a požiadal o stretnutie s medzinárodnými pozorovateľmi pre „čudné, nezvyčajné a sporné udalosti“ počas sčítania. Pred sídlom Národnej volebnej komisie (JNE) sa zhromaždili niektorí jeho podporovatelia, no polícia ich rozohnala vodnými delami.
Fujimoriová sa do druhého kola prezidentských volieb dostala už štvrtýkrát po sebe. Posledné dva súboje prehrala len o zlomky percent. V roku 2021 ju porazil Pedro Castillo približne o 45.000 hlasov.
Sánchez, ktorý v Castillovej vláde pôsobil ako minister zahraničného obchodu a cestovného ruchu, sa v kampani prezentoval ako jeho politický nástupca – nosil rovnaký kovbojský klobúk a na prvé výsledky čakal pred väznicou, kde sa nachádza Castillo, odsúdený na 11 rokov väzenia za vzburu a velezradu.
Očakávalo sa, že voľby ukončia v Peru roky politickej nestability, počas ktorých bolo niekoľko prezidentov odvolaných, obvinených či uväznených. Nový prezident bude už deviatou hlavou štátu za posledných desať rokov.
Sčítaných je 98,21 percenta volebných okrskov, čo predstavuje okolo 18 miliónov hlasov. Volebná komisia musí ešte preskúmať výsledky z 1,76 percenta okrskov, kde boli podané námietky – ide približne o 400.000 hlasov, čo môže celý proces predĺžiť o niekoľko týždňov.
Väčšina sporných hlasov pochádza z metropolitnej oblasti Limy, tradičnej bašty Fujimoriovej.
Sánchez, ktorý sa v pondelok dostal do vedenia vďaka silnej podpore vidieka, v stredu pritvrdil rétoriku a požiadal o stretnutie s medzinárodnými pozorovateľmi pre „čudné, nezvyčajné a sporné udalosti“ počas sčítania. Pred sídlom Národnej volebnej komisie (JNE) sa zhromaždili niektorí jeho podporovatelia, no polícia ich rozohnala vodnými delami.
Fujimoriová sa do druhého kola prezidentských volieb dostala už štvrtýkrát po sebe. Posledné dva súboje prehrala len o zlomky percent. V roku 2021 ju porazil Pedro Castillo približne o 45.000 hlasov.
Sánchez, ktorý v Castillovej vláde pôsobil ako minister zahraničného obchodu a cestovného ruchu, sa v kampani prezentoval ako jeho politický nástupca – nosil rovnaký kovbojský klobúk a na prvé výsledky čakal pred väznicou, kde sa nachádza Castillo, odsúdený na 11 rokov väzenia za vzburu a velezradu.
Očakávalo sa, že voľby ukončia v Peru roky politickej nestability, počas ktorých bolo niekoľko prezidentov odvolaných, obvinených či uväznených. Nový prezident bude už deviatou hlavou štátu za posledných desať rokov.