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Funkčné obdobie senátora L. Grahama dokončí jeho sestra Darline
Darline Grahamová sa stala prvou ženou zastupujúcou Južnú Karolínu v Senáte USA. Doteraz nezastávala žiadnu volenú verejnú funkciu.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) – Darline Grahamová, sestra zosnulého republikánskeho senátora za americký štát Južná Karolína Lindseyho Grahama, v utorok zložila prísahu ako nová členka Senátu USA. Do funkcie nastúpila len tri dni po bratovej náhlej smrti, informovala agentúra AP, píše TASR.
Guvernér Južnej Karolíny Henry McMaster Grahamovú v pondelok vymenoval do Senátu na zvyšok funkčného obdobia zosnulého senátora. Prísahu zložila pred republikánskym senátorom Chuckom Grassleym, najdlhšie slúžiacim členom republikánskeho klubu v Senáte. Na obrade sa zúčastnili senátori, zamestnanci Kongresu i rodinní príslušníci.
V auguste sa v Južnej Karolíne uskutočnia mimoriadne republikánske primárky, v ktorých strana vyberie kandidáta do novembrových všeobecných volieb. Lindsey Graham sa uchádzal o zvolenie na piate funkčné obdobie.
Podľa zákonov Južnej Karolíny sa prihlasovanie kandidátov do mimoriadnych republikánskych primárok začne 21. júla. Samotné primárky sa uskutočnia 11. augusta, prípadné druhé kolo o dva týždne neskôr. Víťaz bude kandidovať vo všeobecných voľbách 3. novembra. Medzi možných uchádzačov o nomináciu republikánov patria viceguvernérka Pamela Evetteová a členovia Snemovne reprezentantov Russell Fry, Nancy Maceová a Ralph Norman.
Darline Grahamová sa stala prvou ženou zastupujúcou Južnú Karolínu v Senáte USA. Doteraz nezastávala žiadnu volenú verejnú funkciu. Pracovala ako optička a pôsobila aj vo viacerých štátnych inštitúciách vrátane komisie pre nevidiacich Južnej Karolíny a štátneho úradu práce.
Lindsey Graham zomrel nečakane minulú sobotu vo Washingtone vo veku 71 rokov. Predbežná správa súdneho lekára uviedla ako príčinu smrti natrhnutie steny aorty.
Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta Donalda Trumpa v Senáte. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore. O zaradení Darline Grahamovej do výborov rozhodne vedenie Senátu v najbližších dňoch.
Guvernér Južnej Karolíny Henry McMaster Grahamovú v pondelok vymenoval do Senátu na zvyšok funkčného obdobia zosnulého senátora. Prísahu zložila pred republikánskym senátorom Chuckom Grassleym, najdlhšie slúžiacim členom republikánskeho klubu v Senáte. Na obrade sa zúčastnili senátori, zamestnanci Kongresu i rodinní príslušníci.
V auguste sa v Južnej Karolíne uskutočnia mimoriadne republikánske primárky, v ktorých strana vyberie kandidáta do novembrových všeobecných volieb. Lindsey Graham sa uchádzal o zvolenie na piate funkčné obdobie.
Podľa zákonov Južnej Karolíny sa prihlasovanie kandidátov do mimoriadnych republikánskych primárok začne 21. júla. Samotné primárky sa uskutočnia 11. augusta, prípadné druhé kolo o dva týždne neskôr. Víťaz bude kandidovať vo všeobecných voľbách 3. novembra. Medzi možných uchádzačov o nomináciu republikánov patria viceguvernérka Pamela Evetteová a členovia Snemovne reprezentantov Russell Fry, Nancy Maceová a Ralph Norman.
Darline Grahamová sa stala prvou ženou zastupujúcou Južnú Karolínu v Senáte USA. Doteraz nezastávala žiadnu volenú verejnú funkciu. Pracovala ako optička a pôsobila aj vo viacerých štátnych inštitúciách vrátane komisie pre nevidiacich Južnej Karolíny a štátneho úradu práce.
Lindsey Graham zomrel nečakane minulú sobotu vo Washingtone vo veku 71 rokov. Predbežná správa súdneho lekára uviedla ako príčinu smrti natrhnutie steny aorty.
Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta Donalda Trumpa v Senáte. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore. O zaradení Darline Grahamovej do výborov rozhodne vedenie Senátu v najbližších dňoch.