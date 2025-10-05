Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbal: Brava zatkli pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa

Prokuratúra štátu Jalisco vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovanie naznačuje, že 45-ročný Bravo mal v uplynulých mesiacoch opakovane zneužiť tínedžerku a mohol sa dopustiť podobných činov aj v minulosti.

Zapopan 5. októbra (TASR) - Bývalého mexického futbalistu Omara Brava zatkli pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa. V nedeľu to oznámili tamojšie úrady.

Prokuratúra štátu Jalisco vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovanie naznačuje, že 45-ročný Bravo mal v uplynulých mesiacoch opakovane zneužiť tínedžerku a mohol sa dopustiť podobných činov aj v minulosti. Zatkli ho počas policajnej operácie v meste Zapopan a čoskoro by sa mal postaviť pred súd.

Bravo sa preslávil ako útočník klubu Chivas de Guadalajara, kde sa stal najlepším strelcom v histórii klubu. Hral aj za mexickú reprezentáciu na olympijských hrách v Aténach v roku 2004 a na majstrovstvách sveta v Nemecku v roku 2006. Informáciu priniesla agentúra AP.
