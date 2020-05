V Bruseli si pripomenuli 35. výročie od tragédie na štadióne Heysel

Brusel 29. mája (TASR) - Belgickí futbaloví fanúšikovia a miestne autority v Bruseli si v piatok pripomenuli 35. výročie od tragédie na štadióne Heysel. Pred finálovým zápasom Pohára európskych majstrov medzi Juventusom Turín a FC Liverpool vtedy pri násilí v hľadisku a následnom kolapse tribúny zahynulo 39 osôb.



Spomienková akcia mala pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu obmedzený charakter. "Každý rok sem prichádzam položiť kvety za našu taliansku komunitu. Nikdy, nikdy, nikdy nezabudnem na tú noc," povedal fanúšik Juventusu Sandro Follacchio. "Nanešťastie som videl mŕtvych a je to spomienka, ktorá bude naveky vyrytá v pamäti. Napriek tomu by som chcel povedať, že futbal je oslavou športu a nie bojové pole chuligánov," doplnil ho jeho krajan Pietro Fragapane.



Drvivá väčšina obetí tragédie na štadióne, ktorý dnes nesie názov po kráľovi Baudouinovi, pochádzala z Talianska. Za vinníkov boli označení fanúšikovia Liverpoolu a anglické kluby pre to nemohli päť rokov pôsobiť v európskych súťažiach. Udalosť viedla k zvýšeniu bezpečnostných opatrení na štadiónoch a k zintenzívneniu boju proti chuligánom.