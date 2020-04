Conte: Talianska vláda neplánuje znárodniť žiadnu firmu

Rím 2. apríla (TASR) – Talianska vláda nemá v pláne znárodniť žiadnu firmu. Využije však všetky svoje špeciálne právomoci na ochranu strategických aktív, ktoré by sa mohli stať korisťou zahraničných investorov v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to premiér Giuseppe Conte pre denník Il Fatto Quotidiano.



To odzrkadľuje obavy talianskej vládnej koalície, že apetít investorov po strategických aktívach by mohol ešte podporiť pokles cien akcií v dôsledku turbulencií na trhu vyvolaných pandémiou nového koronavírusu.



Takzvané "zlaté právomoci" dávajú Rímu právo vetovať predaj väčšinového podielu v strategických firmách. Conte uviedol, že takéto nástroje by sa mali „posilniť aj na európskej úrovni pri operáciách medzi jednotlivými krajinami“.



Taliansky premiér dodal, že by si želal, aby sa pred veľkonočnými sviatkami v polovici apríla prijal druhý krízový dekrét, ktorý bude obsahovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu dôsledkov pandémie na talianske hospodárstvo.