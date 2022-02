G. Gulyás nevylučuje zásah do parlamentných volieb zo zahraničia

Budapešť 9. februára (TASR) - Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás nevylučuje, že do procesu maďarských parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 3. apríla, zasiahnu zo zahraničia. S odvolaním sa na rozhovor Gulyása pre týždenník Demokrata zverejnený v stredu o tom informuje spravodajca TASR.



Podľa slov Gulyása však takýto zásah nebude mať zásadný vplyv. "Každý vie, že v dôležitých otázkach má maďarská vláda odlišný postoj od európskeho mainstreamu, na čo zahraničie nereaguje uznaním, ale útokom," dodal šéf úradu vlády.



Západoeurópska elita by podľa jeho slov najradšej sama riadila Maďarsko. "Má rada vládnutie, ktoré podporuje prisťahovalectvo, LGBTQ loby, internacionalizmus a prejavuje odpor voči politike založenej na národných základoch," podčiarkol Gulyás s poznámkou, že Maďarsko ako suverénna krajina odmieta akýkoľvek zásah zo zahraničia.



V súvislosti s nadchádzajúcou predvolebnou kampaňou povedal, že vládny blok Fidesz-KDNP chce dať jasne najavo, že v parlamentných voľbách pôjde o veľa. "Proti sebe sa vo voľbách postavia strany reprezentujúce úspechy uplynulého desaťročia a zoskupenie strán, ktoré v dekáde predtým mnohokrát zlyhali," vyhlásil.



Gulyás uviedol, že v roku 2010 si ľavica určila za cieľ zbaviť sa Ferenca Gyurcsánya (pozn. TASR: expremiér a terajší predseda Demokratickej koalície) a izolovať ultrapravicovú stranu Jobbik. "Teraz pod vedením Gyurcsánya v zoskupení s Jobbikom chce ľavica bojovať o prevzatie moci," zdôraznil vládny politik, podľa ktorého je to znakom vzdania sa všetkých princípov v záujme získania moci.



"Vláde blízki oligarchovia nahromadili neskutočné množstvo majetku a politici vládnej strany Fidesz píšu zákony podľa vlastnej chuti," tvrdí opozičné zoskupenie strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum.



spravodajca TASR Ladislav Vallach