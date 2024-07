G. Lavazza: Nariadenie Európskej únie povedie k zvýšeniu cien kávy

Londýn 14. júla (TASR) - Pripravované nariadenie Európskej únie (EÚ) o odlesňovaní povedie k rastu cien kávy v Európe a tisíckam farmárov zničí biznis. Povedal to v týchto dňoch Giuseppe Lavazza, predseda predstavenstva rovnomenného výrobcu kávy, ktorého citoval britský denník The Telegraph.



Nariadenie EÚ o odlesňovaní by malo vstúpiť do platnosti koncom tohto roka a jeho cieľom je zabrániť firmám dovážať také tovary a suroviny, ktoré prispievajú odlesňovaniu, prípadne degradácii lesov. Nové nariadenie sa vzťahuje na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo.



Podľa Lavazzu však nariadenie predstavuje obrovskú byrokratickú záťaž, s ktorou si mnohí farmári z chudobnejších krajín neporadia. Výsledkom bude omnoho menší počet fariem, z ktorých budú môcť európske podniky dovážať. Pre Európu to bude znamenať zúženie možnosti výberu a omnoho drahšiu kávu, než napríklad v Británii, ktorá v dôsledku odchodu z EÚ nebude musieť toto pravidlo uplatňovať.



"Bude to znamenať výrazné obmedzenie," povedal Lavazza novinárom počas tenisového turnaja vo Wimbledone. Ako dodal, osobne si myslí, že napríklad v strednej Amerike bude nariadenie spĺňať iba málo farmárov.



Podnikom alebo obchodníkom, ktorí pravidlá porušia, budú hroziť pokuty vo výške 4 % z ich celkového ročného obratu v EÚ. V prípade firmy Lavazza to predstavuje približne 120 miliónov eur.



V súčasnosti má Lavazza pražiarne takmer výlučne v Európe, odkiaľ svoju kávu vyváža do celého sveta. Vzhľadom na nové pravidlá Giuseppe Lavazza naznačil, že nevylučuje otvorenie nových pražiarní mimo EÚ. "Možno v Británii, ak Briti nezavedú podobné pravidlá. Ďalšou možnosťou sú Spojené štáty alebo Čína," dodal.



Brusel však obavy podnikov odmieta. Naopak, tvrdí, že regulácia je v prospech výrobcov kávy. Ako povedal hovorca Európskej komisie, je to odlesňovanie, ktoré ohrozuje firmy vrátane podnikov v oblasti produkcie kávy.