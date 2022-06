Maxwellová je vo väzení pod dohľadom, sú obavy, že spácha samovraždu

New York 27. júna (TASR) - Väznená Britka Ghislaine Maxwellová má v brooklynskom väzení osobitný dozor, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby sa nepokúsila o samovraždu. Obhajcovia, podľa ktorých ich mandantka nemá samovražedné sklony, upozornili, že ak Maxwellová zostane v izolácii, požiadajú o odklad vynesenia rozsudku v kauze napomáhania pri zneužívaní maloletých dievčat.



V nedeľu o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyjadrenie Maxwellovej právničky Bobbi Sternheimovej.



Sternheimová tvrdí, že Maxwellovú v piatok nečakane presunuli na samotku. Odmietli jej tiež prístup k právnym dokumentom a čas na stretnutie s právnikmi. Podľa obhajkyne to jej mandantke "zabránilo pripraviť sa na vynesenie rozsudku", ktoré je stanovené na utorok.



Maxwellovú, ktorú newyorský federálny súd odsúdil za to, že finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi napomáhala pri sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat, umiestnili pod dohľad bez psychologického vyšetrenia "a bez odôvodnenia", uviedla Sternheimová. Ako dodala, v sobotu 60-ročnú ženu vyšetril psychológ a "zistil, že nemá samovražedné sklony".



Prokuratúra v stredu predložila súdu písomný návrh výšky trestu, v ktorom žiada pre Maxwellovú trest odňatia slobody v trvaní 30 – 55 rokov.



Obhajcovia, naopak, požadujú maximálne päťročný trest s argumentom, že Maxwellová by nemala pykať za zločiny medzičasom zosnulého Epsteina.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele. Objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Zomrel ešte pred začiatkom procesu, v ktorom ho mali súdiť za sexuálne zločiny.